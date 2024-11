Después de 8 años de relación le propone matrimonio su novio; él la rechaza

"No nos podemos casar, nosotros no nos podemos casar, fue la respuesta que le dio un joven a su novia cuando le pidió que se casara con ella. Tatiana, quien es creadora de contenido en TikTok sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que muestra el desprecio que le hizo su pareja cuando le pidió matrimonio, pero lo que él no se esperaba era que ella estaba grabando todo sin darse cuenta.

A través del perfil de TikTok @jhonatanylatati0 la pareja mostraba los momentos felices que pasaban en pareja y lo bien que se llevaban. Ella creía que él era el hombre de su vida, pero cuando le pidió que se casara con ella después de un noviazgo de ocho años, él simplemente le dijo que no, que no se quería casar con ella y que tenía otros planes para su vida.

Tatiana no pudo contener el llanto y sorprendida comenzó a llorar ante la respuesta de su pareja, mientras Jhonatan le seguía diciendo que no se quería casar porque todavía era un hombre muy joven, pues apenas tenía 30 años y quería seguir disfrutando de su vida.

Pero no conforme con eso, le reclamó por haber gastado dinero de su hogar en la decoración que utilizó para pedirle matrimonio. Tati desconsolada arrancó todo lo que había decorado en la pared como globos y cartelones con la tradicional pregunta. La chica no podía contener el llanto, por lo que su novio no aguantó más y le dijo que todo era una broma y que sí quería casarse con ella pero Tati ya no accedió.

Después de decirle que no quería casarse con ella, ella se encontraba en shock, no dejó de llorar y se llevó las manos al rostro de tanta tristeza. Por su parte, Jhonatan trató de consolarla y aunque le repitió varias veces que era una broma, ella le dijo que no lo quería volver a ver y que mejor se fuera, por lo que tuvo que irse, mientras ella quedó destrozada.

En otro video que compartieron días después se observa que ahora él le pide matrimonio a ella, le decora su hogar y se arrodilla para pedirle que sea su esposa. Finalmente y visiblemente conmovida ella accede y le dice que sí. Amos se abrazan y comienzan a imaginar cómo será su vida como marido y mujer.