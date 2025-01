Culpan a Carin León de que mujeres no dejen salir a sus esposos con sus amigos

Ciudad de México.- Usuarios de redes sociales culparon al cantante mexicano Carin León de que sus esposas no los dejen salir con sus amigos.

A través de TikTok, un hombre expuso que no lo dejaron ir a pescar con su "compa" por la culpa del artista.

"Mi esposo últimamente se va con su mejor amigo y ya no me invita, antes a todos lados quería cargar conmigo y últimamente ya no", "Ya hasta prefieren que vayas con las cariñosas que con los compas", "Ya esta peligroso decir que me voy con mi compa", son algunos de los comentarios en la publicación.

Esta situación se genera luego de que en días anteriores se rumoró que el intérprete de "Primera Cita" sostuviera una relación con su colega Espinoza Paz, además de su más reciente canción "De Compas", que esrá siendo interpretada como un himno gay.

Sin embargo ambos ya salieron a negar los señalamientos.

La noticia falsa sobre su relación se originó por videos creados con Inteligencia Artificial que mostraban a los cantantes en situaciones románticas.