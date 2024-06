'Creí que firmaban un terreno'; historia de amor de vaqueros se hace viral

Bien dice el refrán popular que para el amor no hay edad ni condición social, algo que quedó muy ejemplificado en una pareja de dos vaqueros, quienes se hicieron virales en redes sociales después de que compartieron una serie de fotografías del momento en que contrajeron matrimonio.

La pareja, originaria del Estado de México, apareció en las imágenes firmando su acta, algo que confundió a internautas, quienes pensaron que los dos estaban firmando la venta de algún terreno, sin embargo, al avanzar en el reel, aparecieron más instantáneas de su historia de amor.

Y es que con esto queda claro que aún existen estereotipos para las parejas del mismo sexo. Internautas inundaron la publicación con divertidos comentarios: "se casaron o lo está adoptando??? esque no veo lo que dice", "Penso que iba a firmar unos terrenos", "ya no entendí.. adopción.. registro de un hijo perdido.. una historia de migrantes?? no sé!!", "yo pensando que había terminado una carrera y su papá estaba ahí para el".

El autor de la publicación aseguró que lleva ya más de un año de relación amorosa.