Crean canción del caso de MG en Reynosa

Reynosa.– Un par de creadores de contenido realizaron una canción sobre el caso de MG en Reynosa, Tamaulipas.

A través de la cuenta de TikTok @roycuervo1, se compartió un video que muestra a dos jóvenes cantando sobre el hecho que se volvió viral en las redes sociales.

La médica Alejandra Ceccopieri, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ha expuesto por varios meses cómo la agencia de autos chinos MG ha hecho caso omiso en darle solución por su camioneta que dejó de funcionar y no han querido dar solución.

Por ello, en las últimas horas la mujer expuso a través de un live que estaría acampando afuera de la agencia hasta que le dieran una respuesta, sin embargo, nunca pensó que el caso fuera tan viral y recibiera una excelente respuesta por parte de la comunidad en Reynosa, quienes se solidarizaron con su caso y le dieron cientos de muestras de apoyo.

"No me voy a mover de aquí porque no me dan una respuesta, nadie me dice si me van a solucionar el problema, si me van a regresar el dinero, instalé la camioneta afuera de la agencia cómo protesta y ya me mandaron a transito para que me retire, afortunadamente, no lo hicieron", comentaba la mujer en un video sobre su caso.