Comensal pone la canción 'Frijolero' para correr a 'gringos' de restaurante

Los problemas generados por los residentes estadunidenses en México han tomado especial relevancia en las redes debido a los problemas que han ocasionado en varios sitios del país, particularmente por el aumento de los precios y la negativa de muchos de ellos de adaptarse a las costumbres locales de los pueblos o ciudades a donde llegan.

Un nuevo caso fue exhibido en redes sociales por la usuaria @Oliviolette, quien publicó el video en su cuenta de TikTok, luego de que un mesero de la pulquería levantó a unas personas de la mesa en la que estaban sentados y no dejó sentar a otras que iban llegando, para que los extranjeros la ocuparan, algo que consideró injusto.

Debido a esa situación, el esposo de la joven decidió correrlos de forma muy sutil, ya que en la rocola del negocio decidió poner la canción "Frijolero" de la agrupación mexicana Molotov. Al darse cuenta de la letra del tema, los extranjeros optaron mejor por irse, aseguró la joven en el clip.

La parte de la canción que se escucha cuando enfocan a los extranjeros, dice:

"Don't call me gringo, you fuckin' beaner, Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñe... Te sacaré un susto por racista y cu… No me llames frijolero. Pin.. gringo puñe…".