'Ay, perdón'; señora se equivoca y se sube a auto de otra persona

La vida acelerada de unas personas, sumado quizá a cargas de trabajo, familia, entre otras cosas, puede ocasionar que nuestra mente esté concentrada en otros asuntos y a veces no pongamos atención en pequeños detalles, como recordar en dónde dejamos estacionado el carro o identificar bien nuestro auto, más cuando hay tantos que son iguales.

Algo así le ocurrió a una mujer, quien, por estar concentrada en sus asuntos, no se percató de que se subió al auto equivocado, donde, además, había otra persona adentro.

El video de momento fue captado por la dashcam del vehículo, donde se puede observar el momento en que la mujer que está dentro del carro de dice en varias ocasiones que está en el lugar equivocado, pero nada de eso escucha la señora, quien se da cuenta de su error cuando voltea a ver a la mujer.

"¡Ay, perdón!", exclama la mujer asustada, por lo que de inmediato abre la puerta y sale a prisa. El video ha generado cientos de reacciones y lleva ya más de 8 millones de reproducciones.

Otros usuarios han compartido ya experiencias similares y al parecer ocurre de manera más común de lo que se pensaba.

"Perfectamente sería la que se equivoca de carro JAJAJJAJAJAJA", "así se me subió una muchacha al carro y me vio y todavía me hizo bronca diciendo ¿qué haces en el carro de mi papá?", "JAJAJAJA me recordó a una vez que mi hermano me fue a recoger al trabajo, se le subió al coche una chava pensando que era su Uber y mi hermano preguntándole algo de mi mamá metido en el celular", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas.