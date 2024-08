Avistamiento de caimán en orilla de lago Erie motiva una búsqueda en Pensilvania

Foto: Associated Press

Pensilvania.- Se está buscando a un pequeño caimán en Erie, Pensilvania, luego de que fuera captado en video el fin de semana pasado nadando cerca de la orilla del lago Erie.

El primer avistamiento se produjo el domingo, según el Erie Times-News, y desde entonces los especialistas en rescate de animales han estado rastreando la zona. Hay informes de posibles huellas y otros avistamientos esta semana.

No está claro cómo terminó el caimán en el lago de agua dulce, pero los funcionarios sospechan que podría haber sido una mascota.

“Estamos al tanto de ello”, dijo el jueves Mike Parker, portavoz de la Comisión de Pesca y Embarcaciones de Pensilvania. “Si en el curso de otras tareas uno de nuestros oficiales viera al caimán, podría involucrarse. Pero no tenemos a nadie buscándolo activamente”.

Parker dijo que liberar un caimán, una especie no nativa, en la naturaleza es una violación de la ley de Pensilvania. Su agencia a veces investiga cómo terminan siendo liberados esos animales.

“En muchos casos, el animal fue liberado, generalmente por un dueño que ya no lo quería, ya no podía permitírselo o no podía lidiar con su tamaño”, dijo Parker.