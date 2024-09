Concluyeron las actividades presenciales y remotas de la Semana Nacional de Educación Financiera de la Condusef. Les comparto las preguntas que recibí con mayor frecuencia.

Nadie me da crédito, ¿qué puedo hacer?

De entrada hay que saber que todos los otorgantes de crédito tienen sus propios criterios de negocio y de riesgo. Por ello, no todos los perfiles les serán atractivos. Para mejorar las probabilidades de obtener un crédito hay que poder comprobar los ingresos (aunque no siempre es necesario tener un empleo formal), tener capacidad de pago suficiente para el crédito solicitado, tener un buen Reporte de Crédito que muestre un uso y pago responsable de los compromisos actuales y tener una puntuación Mi Score lo más alta posible pues esta señala que la persona es de bajo riesgo. Si no te prestan en un lugar espera una o dos semanas antes de volver a pedir prestado para que no se generen muchas consultas al Reporte de Crédito en un espacio de tiempo corto ya que pedir mucho en poco tiempo se interpreta como de riesgo. Si tu Reporte de Crédito está en orden pero aun así no te prestan tal vez tengas demasiados créditos abiertos, es decir tus ingresos ya no alcanzan para otro compromiso. Trata cerrando aquellos que ya no necesites o quieras.

Tenía un crédito en morosidad pero ya pagué pero no me han sacan de Buró de Crédito, ¿por qué?

Porque cuando uno paga, cierra un crédito o hace algún otro movimiento, el Reporte de Crédito se actualiza a más tardar en 10 días naturales para mostrar el cambio. Cuando un crédito está cerrado, entonces Buró de Crédito incluye la fecha estimada de eliminación en la sección “Resúmen de créditos” dentro del Reporte de Crédito Especial. Si pagaste pero el crédito lo mantienes abierto, es decir “activo” entonces continúa pagando bien (por lo menos el mínimo y a tiempo) para tener más registros de pago positivos y así volverás a ser atractivo para los otorgantes de crédito.

¿Cuántas tarjetas de crédito me recomienda tener?

Todas las que necesites y en las que puedas pagar, preferente, por lo menos el mínimo para no generar intereses. Todas las tarjetas de crédito sirven principalmente para lo mismo: para pagar. Pero todas son diferentes en sus términos, condiciones, costos, más aparte en los planes de lealtad y otras promociones y atributos que ofrecen. Por ello, todas las tarjetas son buenas. Dicho esto y entendiendo que la tarjeta de crédito es un método de pago y no para vivir de ella, lo siguiente es considerar el límite de crédito y los atributos de la tarjeta para elegir la que más se ajusta a tus necesidades y presupuesto.

En línea encontré a alguien que me dice poder sacarme de Buró de Crédito. ¿Se puede?

No; quien te lo ofrezca es un defraudador; nadie te puede borrar tu información así como así, ni modificar a tu gusto tu información o ampararte contra Buró de Crédito. Perderás el dinero que le hayas dado. Además, estar en Buró de Crédito te conviene; se ordenado con tus finanzas para siempre cumplir con tus obligaciones crediticias y el Reporte de Crédito te ayudará a obtener los mejores créditos. Es más fácil darle crédito a alguien que está en Buró de Crédito a alguien que no tiene un registro y es, por ende, un completo desconocido. Si hubiese un error en tu Reporte de Crédito Especial, la vía para actualizar o corregir la información es a través de una Reclamación ante Buró de Crédito; dos al año son gratis.

¿Cómo puedo mejorar mi Reporte de Crédito y mi puntuación de riesgo Mi Score?

Cada persona tiene un reporte distinto, por ello: Paso número uno es solicitar tu Reporte de Crédito Especial junto con tu Mi Score en www.burodecredito.com.mx Tienes derecho a un reporte gratis una vez cada 12 meses; el Mi Score cuesta $58 pesos. Paso dos es que el la misma página de internet pidas el servicio gratuito Tu Asesor que te dice cómo mejorar tu Reporte de Crédito para así subir tu nivel de Mi Score.