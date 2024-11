¿Listo para dar el tarjetazo para aprovechar los descuentos y meses sin intereses de las ofertas de fin de año? Lee esto primero para asegurarte de tener una buena experiencia.

¡Ya se acercan, ya están casi aquí, las ofertas de fin de año que más me gustan a mí! (hasta rima). Para comenzar, ya veo llegar la nueva edición de El Buen Fin en donde se espera que cerca de 190 mil empresas se registren para ofrecer promociones y descuentos; se espera que haya una derrama económica de más de 165 mil millones de pesos.

Muchas de las compras se harán con tarjetas de crédito. Y eso está muy bien; la tarjeta de crédito te da cosas extras por tus compras como millas, puntos o cash back, todas cosas que el efectivo o la tarjeta de débito no te dan. Algunas tiendas departamentales también ofrecerán promociones especiales pagado con sus propias tarjetas en tienda o en sus páginas web.

Otra de las ventajas de pagar con tarjeta de crédito es la posibilidad de poder aligerar la compra usando la modalidad de compra a meses sin intereses. Por ello, recomiendo que antes de realizar las compras, todos conozcamos a detalle los términos y condiciones de nuestras tarjetas y, sobre todo, que realicemos un presupuesto realista para conocer nuestra capacidad crediticia para buscar el poder pagar a tiempo y forma nuestra tarjeta. Lo mejor, sería buscar el poder pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses. Y es que en algunas ocasiones se nos olvida que las compras a meses sin intereses son una forma de crédito. Si no contamos con un presupuesto previo y acumulamos varias compras a contado o a meses sin intereses, nos arriesgamos a que se nos pase la mano, sobrepasando nuestras posibilidades económicas llegando incluso a sobregirar nuestras tarjetas. El no poder pagar el mínimo requerido y hacerlo a tiempo nos traerá obviamente intereses y un retraso de pago que se registrará en nuestro historial crediticio y como para qué vivir con estrés financiero y una deuda cada vez más grande si el hacer, actualizar y respetar el presupuesto es la solución para no tener problemas de dinero o de deuda.

Hablando de pagar puntualmente; con los meses sin intereses es importante recordar que para no perder la promoción, el cliente necesitará cubrir su pago mínimo a tiempo más pagar también la mensualidad de sus compras hechas a meses sin intereses; revisa tu estado de cuenta para que no se te pase el dato.

Con la finalidad de prevenir situaciones que pongan en riesgo tu capacidad crediticia te hago las siguientes cinco recomendaciones que son muy fáciles de seguir:

Sin importar si decides comprar con crédito o de contado, realiza un presupuesto. Considera tus ingresos totales menos tus gastos y destina también recursos para el ahorro, la inversión, seguros y aportaciones adicionales para el retiro. Lo que te reste, es tu capacidad de pago y por ende, lo que podrás utilizar para comprar productos y servicios. En temas porcentuales, no destines más del 30 o 40 por ciento de tus ingresos al crédito. Para ayudarte a hacer un buen presupuesto, Consulta tu Reporte de Buró de Crédito Especial, el cual es gratis una vez cada doce meses, en www.burodecredito.com.mx En él podrás visualizar las características, el nivel de deuda y el estado que guardan tus créditos, entre muchos otros datos interesantes. Si tu nivel de endeudamiento ya es alto no salgas de compras. Concéntrate mejor en bajar tu nivel de deuda actual empezando por aquellos créditos que tengan la tasa de interés más alta. Si la situación es muy complicada busca a tu otorgante de crédito, todos tienen programas de ayuda pero entérate bien cómo se registrarán en tu Reporte de Crédito para elegir la mejor opción. Si tienes capacidad de pago o capacidad crediticia, antes de comprar, compara artículos; fíjate en sus características y calidad. Busca el mejor precio y las mejores condiciones de pago. Si lo que estás buscando es un crédito, compara las características del producto y su costo para saber cuál es el que te conviene más. Puedes darte una buena idea de la oferta crediticia que hay en el país visitando la página www.condusef.gob.mx Evalúa comprar a meses sin intereses los bienes duraderos o aquellos de mayor valor y recuerda que tanto a finales de año, como a principios del próximo hay otras cosas importantes que cubrir como el pago del predial, la tenencia, la colegiatura, etc.