A raíz de las votaciones del 2 de junio próximo pasado, un tema a destacar es el principio de la representación proporcional, la cual debiera asegurar la representación de las minorías para garantizar la pluralidad política. Este hecho me hace adentrarme en sus inicios que se remontan hacia 1846 con un Ilustre Mexicano quien observo la realidad de un México naciente y documentó esta necesidad.

Mariano Otero. – Nace en 1817en la Ciudad de Guadalajara en la provincia de Nueva Galicia hoy Jalisco. Se graduó de la Universidad de Guadalajara a la edad de 18 años de Licenciado en Derecho con honores, a continuación, describo el ambiente que le tocó vivir a Otero.

Contexto Nacional

Entre 1830s y 1840s, había muchos factores complicados entre los que destacaban la pugna entre los Centralistas que buscaban un gobierno central fuerte y los federalistas que abogaban por autonomía y certeza para los Estados, una marcada desigualdad, donde las clases altas compuestas por criollos y españoles controlaban la mayor parte de la tierra y los recursos económicos, por otra parte las clases más bajas eran representadas por indígenas, mestizos y afrodescendientes con marcada pobreza y evidente falta de oportunidades, el acceso a la Educación era limitado y estaba reservado para las elites, predominaba el analfabetismo y se contaba con pocas instituciones educativas, en aspectos financieros y de infraestructura que se vivía eran también limitados, había pocas carreteras y vías férreas, por lo que la actividad del comercio interno y externo presentaba problemas graves, la escasa economía era marcada por la agricultura y la minería, cuya producción era ineficiente e incierta, por si esto fuera poco, México presentaba guerras e invasiones con otros países como Francia y Estados Unidos país donde este último se Anexó el estado de Texas y con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo México pierde la mitad del territorio y se presentan resentimientos internos severos.

Lo anterior nos sirve de preámbulo para describir el legado del gran jurista y político Mariano Otero.

Otero Además de Abogado fue un escritor y político, realizó un total de 70 obras, donde destacan Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política de la República Mexicana de 1842, donde analiza los problemas políticos y sociales y propone soluciones basadas en el respeto a derechos individuales y la división de poderes. Este ensayo es considerado uno de los documentos más importantes del pensamiento liberal mexicano, dándole claridad de lo que se debía hacer incluyendo prioridades, fue secretario de Relaciones Interiores y Exteriores lo que le permitió validar sus teorías, también escribió un documento con alta esencia política tipo Ensayo, denominado “Voto Particular” donde refiere entre varios puntos los siguientes:

La importancia de la redacción de las Garantías Individuales para reformar la Constitución de 1857,

La renovación del senado en un 33% cada 2 años.

Hace evidente la importancia de fortalecer el federalismo para que la riqueza y el poder de gobierno no se concentrara en la capital y se mantuvieran débiles los estados.

Se hace una definición de la constitución, donde hace una Ley sobre garantías individuales, con 35 artículos que incluye Leyes de igualdad, seguridad jurídica, propiedad y libertad.

la importancia de la Representación de las minorías que describo textualmente. “La teoría de la representación de las minorías no es más que una consecuencia del sufragio universal porque nada importa que ninguno quede excluido del derecho de votar, si muchos quedan sin la representación, ¡que es el objeto del sufragio!”.

La importancia de los principios de representación de las minorías debe incluir la diversidad de voces, lo que significa ir en dirección de una verdadera democracia, estos principios se enlistan a continuación:

Inclusión y Equidad. – esencial para lograr una sociedad justa y equitativa.

Defensa de Derechos. – Para asegurar que las necesidades y preocupaciones sean atendidas, como mecanismo para proteger a grupos vulnerables de posibles abusos por parte de las mayorías.

Pluralismo Político: La importancia de tener un Congreso que refleje la diversidad de opiniones y grupos dentro del país es fundamental para el desarrollo de políticas públicas justas y equilibradas.

Un seguidor y admirador de Mariano Otero fue el también jurista y político Jesus Reyes Heroles, quien fue gran estudioso de su obra completa.

Jesus Reyes Heroles, un ilustre abogado, gran político, pensador, estadista, reformador y visionario de la realidad nacional, quien hace una total entrega al estudio profundo de la teoría política y de la historia, leyó perfectamente el panorama que se vivía en el País en los 70s, mismo que lo identificada con una hegemonía priista ininterrumpida desde 1929 donde las elecciones eran vistas como “mero trámite”, experimentando simultáneamente una “guerra sucia” con represión violenta de movimientos disidentes.

Las ideas de Mariano Otero formaron parte esencial en la propuesta de la Reforma Política del 77, presentada por Reyes Heroles, recién nombrado secretario de Gobernación en iniciada presidencia de Jose Lopez Portillo. Quien le encargó esta ambiciosa reforma. Se vivían momentos muy complicados para el país, haciéndose evidente la necesidad de acallar voces buscando una válvula de escape con dirección a la democratización del país.

Esta Reforma Política de 1977 se caracterizó por 6 componentes que son:

Inicio de la Democratización del proceso electoral

La inclusión de pluralidad de voces políticas.

Definición de reglas para la Inclusión de Nuevos Partidos Pórticos.

La Representación Proporcional.

Financiamiento a Partidos Políticos. –

Se sentaron las bases para la creación del Instituto Federal Electoral.

Hoy en pleno 2024 a 47 años ¿Realmente funcionan la representación de las minorías en el Congreso?

La percepción que tenemos es de que no, los partidos políticos han otorgado estas posiciones a políticos sin tomar en cuenta a su militancia, menos a ciudadanos comunes y corrientes que estamos alejados de la vida política, fomentando de esta manera el desencanto y frustración, esto mismo les permite oportunidad para meter candidatos con experiencia o bien para pagar favores.

Resultados:

No hay real representatividad en el congreso, ya que una vez estando en su curul, en vez de pensar en el ciudadano, al que obedecen es al partido. Olvidándose del elector.

Los Partidos no dan a conocer su Ideología, lo que complica entender sus postulados, esto crea confusión de identidad del elector con el candidato,

Jesus Reyes Heroles, define a los ciudadanos como intelectuales y políticos a la vez, teniendo claro que muchos desdeñan la actividad política, hoy en dia la política está hecha garras, he ahí las consecuencias de no fomentar dicha participación.

Luego entonces esta responsabilidad la hemos confiado en los políticos y los partidos políticos, que nos han quedado a deber.

Retos. – Requerimos una real representatividad de todos los grupos ciudadanos, esta claro que hay una gran conformación heterogénea en diferentes ámbitos como el social, económico, intelectual y el político.

Como ciudadanos tenemos múltiples opciones:

Debemos hacer nuestra parte desde documentarnos, ilustrarnos, empujar desde nuestra propia posición, por mínimo esfuerzo que hagamos será notorio. El ciudadano, militante o no, requiere hacer presión a los partidos políticos, para que: Presenten su Informe Financiero. – Los partidos políticos son fondeados por el gasto público, por lo que los ciudadanos tenemos derechos a exigir una “Rendición de Cuentas” a la altura del presupuesto ejercido. Nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de cuestionarlo. Hay una expectativa y una confianza política que les da el suficiente espacio, tiempo y recursos, algunos incluso privados, como para no tener a cambio educación cívica, encuesta de lo que esperamos como electores y reglas para militar en el partido.

Los Partidos tienen la obligación de trabajar todo el año, no únicamente en tiempo de elecciones.

Las elites políticas entiéndase “Los clubes de Tobi”, (o de Lulu), se tienen que abrir sí o sí. Los partidos Políticos tradicionales, han cometido errores graves, pues han permitido conductas no éticas en algunos de sus integrantes sin aplicarles penalización, sin nombrar comité de honor y justicia exprofeso para ello, solo se ha aplicado cuando verdaderos escándalos se han presentado. Debemos exigir a los Partidos que abran las puertas a la afiliación, este es un Derecho de todo mexicano, por lo que limitar su afiliación está contraviniendo su participación.

Los dirigentes de Partidos Políticos muestran conductas erróneas:

Creen que su función es pelearse con el adversario sea gobierno o representante de un partido político opuesto. Dictan a sus diputados o senadores lo que tienen que hacer sin tomar en cuenta al ciudadano. (A veces ni al militante). NO tienen reglar claras para la participación ciudadana, lo cual se hace totalmente a discreción. Mantienen cerrada la puerta a nueva militancia, con argumentos absurdos como si el adversario se quisiera infiltrar, háganme el favor. Utilizan el Partido Político como si fuera de su propiedad. En campañas políticas no hay claridad en cuanto a presupuesto que otorgan a los candidatos, dando la percepción que este uso es completamente discrecional. Creen que el ciudadano es tonto y que no los está observando. No reconocen sus errores. Ni de comunicación ni de conducta ética. Creen que haciendo lo mismo van a obtener diferentes resultados

Hay luz al final del camino.- Hay una comunidad intelectual , académica y activista con conocimientos y experiencia, además existe la necesidad apremiante de que , para que se defina el rumbo que debe adquirir nuestra ciudad, estado y país, sea la correcta, debemos de participar diversos grupos y no únicamente los que piensan igual, no podemos esperar a que vengan a preguntarnos si queremos participar, eso no va a suceder, tampoco podemos sentarnos para ser espectadores y ver que es lo que sucede. Somos nosotros los que debemos llenar ese vacío de liderazgo, que ni sabe que va a hacer y nos hace creer que tiene todas las soluciones, cuando lo que le favorece es seguir pateando el bote y que siga pasando el tiempo.

Conclusiones:

Nos tenemos que involucrar todos, en alguna medida.

Hay mucho político rescatable, es esencial no generalizar.

Tenemos que educarnos en Política No partidista, crear foros, ateneos, tertulias y debates políticos para fomentar hablar de Política definiendo Donde, Cuando, Como y con quien, sin que esto esté relacionado con algún Partido Político.

No dejemos a los Partidos Políticos el monopolio del uso de la Política.

México necesita al siguiente Mariano Otero o al siguiente Jesus Reyes Heroles. México te Necesita, para la construcción de un México Mejor.

“La Política es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los políticos “

Charles de Gaulle