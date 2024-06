Yo no ofendí a la señora Xóchitl: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció el jueves sobre la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que le acreditó violencia política de género contra la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

En su conferencia matutina, el mandatario sostuvo que no hay ninguna prueba de los supuestos insultos, e incluso recordó que antes la autoridad electoral había tergiversado sus palabras para aplicarle una sanción.

“Primero decir que yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, no ofendo por principios a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso”, expresó López Obrador.

De acuerdo con el Tribunal, el mandatario ejerció violencia política en razón de género al decir varis veces en su conferencia que Gálvez Ruiz obtuvo una candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político.