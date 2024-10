'Te deseo de corazón que te vaya bien'; comparte Xóchitl mensaje a Sheinbaum

Ciudad de México.– La excandidata presidencial en las pasadas elecciones, Xóchitl Gálvez Ruíz, compartió a través de sus redes sociales una carta en donde expresó sus buenos deseos en su sexenio presidencial, así como su petición por atención a las víctimas de violencia, así como a demostrar que las mujeres gobiernan de forma diferente.

"Hoy que te conviertes en la primera mujer Presidenta en la historia de México, te deseo de corazón que te vaya bien a ti porque solo así le irá bien a nuestro querido país”, apuntó la exsenadora en su carta publicada en X (antes Twitter).

Gálvez le deseó suerte a Sheinbaum en su Gobierno pese a lo que llamó una “Elección de Estado” e hizo un llamado a que haya implementación de energías limpias, hospitales con personal calificado y jornadas laborales dignas, entre otras cosas.

“(Espero) que tu gobierno se llene de energías limpias, de las que no contaminan. Deseo que tengas hospitales con personal de salud con sueldos y jornadas dignas. Que tu gobierno garantice clínicas y consultorios que tengan abastecimiento de medicinas y no pretextos o acusaciones al pasado. Que cuando regreses a Chiapas y preguntes por la salud no te respondan con gritos de desesperación”, señaló.