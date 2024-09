'Soy inocente, no tengo miedo'; maestro señalado por abuso de Kim habla del caso

Mexicali.– Eliseo, el profesor señalado de haber abusado sexualmente de la niña Kim en un kínder en la ciudad de Mexicali, Baja California, ayer rompió el silencio y habló sobre su versión de los hechos, en donde aseguró que es inocente de los delitos por los cuales fue señalado, además de que recalcó que presentó pruebas a la fiscalía, entre ellas un video, donde se demuestra su inocencia.

Fue el pasado fin de semana cuando el caso se hizo viral a nivel nacional después de que la madre de la pequeña compartió un video a través de TikTok en donde exigió justicia por el abuso sexual que su hija sufrió en las instalaciones del kínder, supuestamente a manos de Eliseo, profesor de este centro escolar.

El presunto acusado aseguró que entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un video en el que se muestra lo que ocurrió en el baño en el que presuntamente abusaron de Kim.

"El miércoles un agente de la Fiscalía se presentó para recaudar la información del jardín. Cabe mencionar que a mí no me pidió ningún tipo de información del suceso, sólo pidió los nombres de las personas que laboramos ahí (...) Y el día viernes fueron dos peritos fiscales por los videos a los cuales se les entregaron y el sábado vinieron por más."Al inicio del video, el profesor explicó que el día de los hechos él tuvo comunicación con la mamá de la víctima, quién aseguró que Kim se había caído, situación que el acusado pidió corroborar con una conversación de texto que también le presentó a las autoridades.

Eliseo dijo que la menor fue atendida por un médico de una clínica que cubre el seguro escolar de la institución, quien al revisar a Kim no encontró rastros de agresiones sexuales, por lo que le recetó medicamento para el dolor.

Al respecto, el profesor aseguró que cuentan con la receta que el médico le entregó a la mamá de la niña de 5 años de edad. Posteriormente, la tía y la abuela de la menor fueron a las instalaciones del kínder acusando un supuesto caso de abuso sexual.

Ante esto, una maestra del plantel comenzó a hacer una bitácora de lo acontecido, la cual pidió que firmaran los familiares de Kim; sin embargo, se negaron a hacerlo, por lo que la profesora marcó al 911, donde los elementos de seguridad le indicaron que no se presentarían a las instalaciones porque el caso estaba cerrado.

"Yo entiendo y comprendo completamente la gravedad de la situación del señalamiento y estoy de acuerdo que se investigue, yo estoy exigiendo que se investigue y que se aclare mi inocencia porque ahí están las pruebas (...) Por qué la Fiscalía a mí no me ha citado, por qué no me ha hablado (...) Si estoy siendo señalado y en las redes me pintan como el mayor responsable, en dónde están los derechos de mi familia y de mis hijos".