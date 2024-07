Se prepara Quintana Roo para la llegada de 'Beryl'

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la trayectoria del Huracán Beryl, que actualmente está clasificado como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el núcleo de la tormenta se encuentra a 870 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo y a 855 km de Puenta Herrero, Quintana Roo.

Tiene vientos sostenidos de 215 km/h, con ráfagas máximas de viento de hasta 250 km/h, moviéndose en dirección oeste- noroeste a 33 km/h.

El estado de alerta se ha actualizado a naranja en todos los municipios de Quintana Roo, lo que implica proteger ventanas, asegurar objetos que puedan ser lanzados por el viento, limpiar techos, desagües y canaletas, identificar el refugio temporal más cercano y la ruta para llegar rápidamente, guardar documentos importantes en bolsas de plástico, tener a la mano artículos de emergencia y mantenerse alerta a través de canales oficiales. Además, si te encuentras cerca de un río o laguna, vigila el nivel del agua y cierra puertas y ventanas, corta el suministro de gas o electricidad, evacua áreas de riesgo y acude al refugio temportal dentro o fuera de un hotel.

La gobernadora Mara Lezama ha ordenado a las agencias estatales preparar activos de respuesta de emergencia.

Las autoridades federales anunciaron que las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tulum (TQO) Felipe Carrillo Puerto se suspenderán inicialmente desde las 2:00 p.m. (hora local) del 4 de julio de 2024 hasta las 12:00 p.m. (hora local) del 7 de julio de 2024. -Los tiempos podrían ajustarse dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Solo se permitirá el ingreso al área del aeropuerto a aquellos pasajeros con vuelos programados antes de las 2:00 p.m. del 4 de julio de 2024. Los pasajeros deben llegar con suficiente antelación para completar el proceso de check-in y embarque antes del tiempo límite.

Es importante mencionar que no se permitirá el acceso al aeropuerto a personas que no tengan vuelos confirmados antes del horario programado. Además, el aeropuerto no se utilizará como refugio temporal. Los pasajeros cuyos vuelos no estén dentro del período indicado deben contactar a su aerolínea para recibir asistencia y reprogramar sus viajes. Se implementarán controles de seguridad cerca de las vías de acceso al aeropuerto.

Los aeropuertos de Cancún (CUN), Cozumel (CZM) y Chetumal (CTM) están operando con normalidad hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para garantizar la seguridad de ciudadanos y visitantes, el Gobierno de Quintana Roo hace un llamado a la población y a los turistas para que estén alertas y sigan las recomendaciones emitidas por la Coordinación Estatal de Protección Civil:

Monitorea el Servicio Meteorológico Nacional de México.

Toma precauciones extremas para la navegación marítima y actividades acuáticas a lo largo de las costas de Quintana Roo.

Sigue las instrucciones de las autoridades locales.

Mantente en contacto cercano con tu Consulado o Embajada.

Recordamos a los socios de viaje que el sistema de Localización de Huéspedes (Guest Locator) está listo para ser activado en caso de un posible impacto de huracán de categoría TRES o superior.

Para más información y preguntas adicionales, por favor contacte al centro de llamadas de la aplicación Guest Assist.