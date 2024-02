Se mofa Xóchitl Gálvez de su pronunciación del inglés

Ciudad de México.- La precandidata Xóchitl Gálvez Ruiz recibió críticas por dar un discurso en inglés en The Wilson Center durante su gira por Estados Unidos.

Gálvez habló sobre la vigilancia internacional a las elecciones en México y de la política del presidente de EU, Joe Biden.

“Presidente Biden, yujab tu wok da tok (you have to walk the talk”, dijo en una parte del discurso.

Esa frase le costó a la aspirante presidencial múltiples críticas y ser viral en redes sociales, por lo que trató de mofarse de sí misma.

Lo que Xóchitl Gálvez quiso decir era: “you have to walk the talk” lo que en español se puede traducir como el dicho “Tienes que predicar con el ejemplo”.