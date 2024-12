Se defiende Melanie de señalamientos de robo en tienda de ropa

Tampico.- La joven Melanie Barragán, quien en las últimas horas se dio a conocer que fue detenida por policías luego de que fue señalada por haber sustraído prendas de ropa en una tienda de ropa ubicada en un centro comercial, se defendió tras los señalamientos que le han hecho.

"No, no soy ninguna ratera primero con lo del carro, ahí les dejo el documento de legalización a mi nombre, en ningún momento se lo robe y con lo de Altama ya hice un video explicando lo sucedido, que necesidad tengo yo de robarme algo de una tienda? No crean en noticias falsas y pues si me llevaron a barandillas por un error y de eso ya realicé un video explicando y estaba en todo momento con mi amiga sabe también lo que pasó y mi abogado dará las respectivas respuestas y aclaraciones (sic)", dijo la joven a través de sus redes sociales.

El presunto robo cometido por la joven ocurrió en una tienda de ropa en el centro comercial de Galerías Altama, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades y llevada al Ministerio Público, de donde salió horas más tarde junto a su madre.

La joven cobró relevancia lueog de que su expareja, Christian Rojas, se encuentra vinculado a proceso en una prisión de Tamaulipas por el intento de feminicidio en contra de Melanie.