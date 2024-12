Encuentran muerta a famosa modelo

Pensilvania.- Dayle Haddon, una actriz, activista y exmodelo pionera de "Sports Illustrated" que luchó contra la discriminación por edad al reingresar a la industria como viuda, murió en una casa de Pensilvania por lo que las autoridades creen que fue intoxicación por monóxido de carbono.

Las autoridades del condado de Bucks encontraron a Haddon, de 76 años, muerto en una habitación del segundo piso el viernes por la mañana después de que los despachadores de emergencia fueron notificados sobre una persona inconsciente en la casa del municipio de Solebury. Un hombre de 76 años, identificado más tarde por la policía como Walter J. Blucas, de Erie, fue hospitalizado en estado crítico.

Los socorristas detectaron un alto nivel de monóxido de carbono en la propiedad y la policía del municipio dijo el sábado que los investigadores determinaron que "un conducto de humos y un tubo de escape defectuosos en un sistema de calefacción de gas causaron la fuga de monóxido de carbono". Dos médicos fueron trasladados a un hospital por exposición al monóxido de carbono y un oficial de policía fue atendido en el lugar.

Como modelo, Haddon apareció en las portadas de Vogue, Cosmopolitan, Elle y Esquire en las décadas de 1970 y 1980, así como en la edición de trajes de baño de Sports Illustrated de 1973. También apareció en unas dos docenas de películas entre las décadas de 1970 y 1990, según IMDb.com, incluida "Bullets Over Broadway" de 1994, protagonizada por John Cusack.

Haddon dejó el modelaje después de dar a luz a su hija, Ryan, a mediados de la década de 1970, pero luego tuvo que reingresar a la fuerza laboral después de la muerte de su esposo en 1991. Esta vez encontró que la industria del modelaje era mucho menos amigable: "Me dijeron: 'A los 38 años, no eres viable'", dijo Haddon a The New York Times en 2003.

Trabajando en una agencia de publicidad, Haddon comenzó a acercarse a compañías de cosméticos, diciéndoles que había un mercado creciente para vender productos de belleza a los baby boomers envejecidos. Finalmente consiguió un contrato con Clairol, seguido por Estée Lauder y luego L'Oreal, para el que promovió los productos antienvejecimiento de la compañía durante más de una década. También fue anfitriona de segmentos de belleza para "The Early Show" de CBS.

"Seguí modelando, pero de una manera diferente", le dijo a The Times, "me convertí en una portavoz de mi edad".

En 2008, Haddon fundó WomenOne, una organización destinada a promover las oportunidades educativas para niñas y mujeres en comunidades marginadas, como Ruanda, Haití y Jordania.

Haddon nació en Toronto y comenzó a modelar cuando era adolescente para pagar clases de ballet: comenzó su carrera con la compañía de ballet canadiense Les Grands Ballet Canadiens, según su sitio web.

La hija de Haddon, Ryan, dijo en una publicación en las redes sociales que su madre era "la mayor campeona de todos. Una inspiración para muchos".

"Un corazón puro. Una rica vida interior. Tocando tantas vidas. Una vida bien vivida. Descansa en la Luz, mamá", dijo.