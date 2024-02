Rechazan morenistas que Signa Lab recopile preguntas para el debate

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el método para la selección de preguntas para el debate presidencial de 2024 y designó a Signa Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) para que haga esa tarea, sin embargo, el partido Morena rechazó la participación de ese organismo de educación superior.

En conferencia de prensa, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que no estaban de acuerdo con la participación de Signa Lab porque su directora, la académica Rossana Reguillo, ha tomado posturas de confrontación contra el Movimiento y sus representantes, lo que puede generar un sesgo en la selección de preguntas.

“Cómo vamos a confiar que va a ser un proceso transparente, que el filtrado de las preguntas de las redes no va a llevar una intencionalidad en contra de nuestra candidata. Vamos a impugnar esta decisión y no aceptamos medidas que según esto pretenden garantizar la imparcialidad. El Iteso no puede participar en este proceso”, dijo Mario Delgado.

Insistió que Signa Lab está dirigido por una persona que no simpatiza con el Movimiento y presentó como ejemplo capturas de pantalla de publicaciones en X en los que muestra su rechazo a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El INE no ha dado una postura sobre el rechazo de Morena a Signa Lab.