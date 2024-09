¿Se acerca Juárez a la era del 'Hoy no Circula'?

Ciudad Juárez.- La fronteriza Ciudad Juárez tiene entre sus vialidades poco más de 700 mil vehículos circulando, 735 mil para ser exactos. Ante el repunte en el parque de automotores de los últimos dos años, las autoridades municipales pusieron sobre la mesa formalmente la posibilidad de que la localidad tenga un programa “Hoy no circula”. No obstante, la alternativa parece estar más lejos de lo que parece.

¿A quién se le ocurrió?

Si bien la posibilidad de implementar un programa similar al de la Ciudad de México se ha discutido durante en épocas recientes dentro de las asociaciones civiles dedicadas al cuidado del ambiente, la propuesta formal surgió del propio alcalde Cruz Pérez Cuéllar de cara al cierre de primera administración (2021-2024).

“La idea de poner sobre la mesa el tema del ‘Hoy no Circula’ surgió de un comentario que hizo el alcalde en una de las últimas sesiones de Cabildo de la administración hacia la Comisión de Ecología y Protección Civil de la que formé parte. A título personal, me parece una buena iniciativa, incluso si es para iniciar a poner este asunto en las discusiones públicas durante la próxima administración”, expresó para Net Noticias la regidora Alma Arredondo Salinas.

Pérez Cuéllar, por su parte, señaló que pretende dejar el tema en los debates de los Foros de Planeación Urbana durante los próximos tres años.

“Apenas lo estamos revisando, queremos hacer una mesa de trabajo para ver si se puede llevar a cabo. Socializar el proyecto, llevarlo a los foros del Plan Municipal de Desarrollo y que la gente opine con toda la libertad, hay un problema muy serio en la ciudad con el tráfico, creo que es importante que nos vayamos organizando en ese sentido, pero, no es una decisión tomada todavía”, dijo el alcalde.

Parte del aumento se debe al Programa Federal para la Regularización de Vehículos Importados, mismo que a casi tres años de su concepción, ha aportado 98 mil unidades más al padrón vehicular de acuerdo con datos de la oficina de Recaudación de Rentas. Casi un tercio de los puestos en regla en todo el estado.

El ingreso de los también conocidos como autos “chocolate” trajo consigo otro problema: un cúmulo de unidades que no portan el engomado ecológico y por lo tanto no cumplen con las normas ambientales. Acorde con cifras proporcionadas por la Dirección de Ecología, solo dos de cada 10 automóviles portan la calcomanía, la cual se obtiene únicamente después de haber pasado las pruebas previas.

El mayor obstáculo del “no circula” no es el transporte particular, sino el público. No porque contamine, sino por que le es insuficiente a una localidad que se vería forzado a utilizarlo.

No alcanzan

Pese a la puesta en marcha del BRT II (mejor conocido como Juárez Bus) el pasado 11 de mayo, de acuerdo con los propios usuarios del sistema, a este mismo le siguen faltando rutas alimentadoras, es decir, los camiones convencionales dedicados a trasladar pasaje hasta cada una de las 42 estaciones del recorrido troncal.

“Así como estamos en inviable pensar en un programa ‘Hoy no circula’, para eso se necesita una estructura de transporte público que le pueda dar sustento a la ciudad cuando no puedan usar sus vehículos. Las ciudades que tienen programas así tienen un metro o tienen bicicletas que pueden suplir a los carros y eso en Juárez todavía no existe, el transporte público es insuficiente, además de que los camiones en malas condiciones también contribuyen a toda la contaminación”, explica Karla Ramírez, directora de la asociación civil Juárez Limpio.

A la fecha, el sistema colectivo del carril confinado cuenta con cuatro rutas alimentadoras: la antigua Riberas del Bravo (Renombrada “Riberas del Bravo.Paseo de los Victoria”), Pablo Gómez-Estación Aeropuerto, Altavista Exaduana y Canchas-Exaduana. Las mencionadas con un total de 83 camiones.

La otra opción para afrontar un programa como el de la capital del país, sería comenzar a adoptar los autos eléctricos como medida de transporte. Sin embargo, dadas las condiciones económicas de los fronterizos, esta tampoco parece una alternativa viable.

¿Se hizo la luz?

El primer pero para los automotores a baterías es su precio. Acorde con datos publicados por el Insituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el salario promedio del juarense es de 9 mil 661 pesos. Si contraponemos la cifra con el costo del auto eléctrico más barato del mercado, el E-Wan Lite, tomaría cerca de 31 meses de trabajo para cubrir el costo, eso sin contar los gastos de vida.

“Visto desde el ambiente de la ciudad, no nos parece factible. No creo que cualquier persona pueda costear un auto eléctrico y ciertamente, cambiar a este tipo de vehículos va a tener otro tipo de impactos en el ambiente. No acabaríamos con el trabajo de las refinadoras y pasaríamos a explotar a la industria minera, sobre todo en el caso particular del litio”, explica Tomás Lizárraga, coordinador de proyectos en Juárez Limpio.

Recién puesta la discusión sobre la mesa, todo apunta a que los primeros diálogos no van encaminados a implementar la mencionada política de manera tajante. En su lugar buscan comenzar a crear conciencia sobre la problemática que está presente desde hace ya varios años y que ha sido víctima de la indiferencia, tanto de políticos como de ciudadanos.

Abrir las mentes

Quienes todavía integran la Comisión de Ecología y Protección Civil en el Cabildo dejan claro que la sugerencia del presidente municipal no está hecha para aplicarse de la noche a la mañana. Esto pues Juárez todavía parece lejos de poner en práctica las limitantes a la circulación. A pesar de esto, no descartan que ayude a mejorar las costumbres ambientales del millón y medio de fronterizos.

“Me parece difícil ver que se implemente un Hoy no Circula. Quizás no ese programa, pero con la propuesta se pueden empezar a cambiar los hábatos de los conductores. No es una mala propuesta y nos podría ayudar a que se entienda la importancia de cosas como el engomado ecológico. La gente a veces se molesta por la insistencia o por las multas, pero es algo muy necesario”, remata la regidora Arredondo.