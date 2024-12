Rechaza Claudia Sheinbaum injerencia tras declaraciones de Donald Trump

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no aceptará injerencias extranjeras, luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que designará a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

Durante la presentación de Programas para el Bienestar en Mazatlán, Sinaloa, Sheinbaum subrayó que México es un país libre, soberano e independiente.

La mandataria recordó que en Estados Unidos se consume la droga y de allá provienen las armas, mientras que en México se ponen las vidas.

Aseguró que México está dispuesto a colaborar y coordinarse, pero nunca a subordinarse.

“Lo dije en la carta que escribí al presidente Donald Trump que va a tomar posesión en enero del próximo año: allá se consume la droga, principalmente; de allá vienen las armas; y aquí, ponemos las vidas. Eso no. Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz”, destacó.