Que deje de mentir: Xóchitl a Zaldívar

Ciudad de México.- La candidata Xóchitl Gálvez Ruiz rechazó los señalamientos del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, de aliarse con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y para afectar la contienda presidencial.

Gálvez participó el martes en una reunión con integrantes de Canacintra y al terminar fue cuestionada sobre las acusaciones de Zaldívar. Al respecto, la representante de Fuerza y Corazón por México afirmó que no ha tenido ningún contacto con la presidenta de la Suprema Corte, por lo que pidió al ministro en retiro dejar de mentir.

“Que no invente historias Arturo Zaldívar y que rinda cuentas, punto. Nada más que yo no tengo nada que ver en la historia, no he intercambiado un punto de vista con Norma Piña desde que es ministra de la Corte, ni siquiera la he visto”, dijo Gálvez.

El martes, Zaldívar participó en una conferencia de prensa junto a Mario Delgado, dirigente de Morena, y anunció que se buscará someter a la presidenta Piña a un juicio político por interferir en el proceso electoral para beneficiar a la representante de la oposición. Los señalamientos surgieron en el contexto de la investigación de la Judicatura Federal contra el antiguo ministro.