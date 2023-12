Oficial: Samuel García se baja del proceso electoral federal

Ciudad de México.- Samuel García Sepúlveda presentó un acuerdo en el que se precisa que retoma sus funciones como gobernador de Nuevo León y dejará de participar en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

El neoleonés inició su precampaña como precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) el 20 de noviembre y esta semana regresó a sus funciones solo por unas horas, ya que tomaría la licencia que le aprobó el Congreso por 6 meses.

Sin embargo, ante la polémica por la designación de un gobernador interino, decidió retomar sus funciones y dejar de lado sus aspiraciones presidenciales.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, indica el documento.

“Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, añade.

Samuel García no hizo ninguna referencia a la postura del Congreso del estado que ratificó que Luis Enrique Orozco, es el gobernador interino en funciones.

Previamente, el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, dijo que García Sepúlveda podría caer en la ilegalidad al si se mantenía como gobernador a pesar de los acuerdos en el Legislativo.

“Reitero no existe ningún impedimento con la licencia de separación del cargo, esta sigue vigente”, expuso Guerra.