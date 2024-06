Me cepilló: AMLO sobre cantidad de votos de Sheinbaum

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo más votos que él en la elección presidencial del 2 de junio de 2024.

En el 2018, López Obrador recibió más de 30 millones de votos, mientras que con el avance del cómputo de actas, Sheinbaum supera los 35 millones.

“Ya llevan contabilizadas las actas, ya llegó a 35 millones... sí me cepilló a mí, se pensaba que iba a ser la elección más votada y miren”, comentó el presidente.

Además, el mandatario reveló que envió un mensaje de felicitación a la candidata el domingo antes de que se conocieran los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, al querer mostraron en su conferencia matutina, dijo que su esposa, Beatriz Gutiérrez, ya había borrado el mensaje.

“Yo creo que además ya había cerrado las casillas, la felicitación…Yo la dicté, no, no, mejor lo busco yo, no vaya a ser que lo vayan a usar para otras cosas”, contó.