Liderazgo de Claudia fue clave en estrategia de seguridad: Harfuch

La candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, sostuvo que la reducción de los índices delictivos en la Ciudad de México durante su administración como Jefa de Gobierno, se lograron gracias a la coordinación que se alcanzó no sólo entre las distintas dependencias, sino también con la Fiscalía General de Justicia capitalina, con el gobierno federal y con el sistema judicial.

En una nueva emisión de su podcast semanal, que por esta ocasión lo difundió en domingo, Sheinbaum Pardo conversó con la ex fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y con el ex secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino, Omar García Harfuch.

Durante el diálogo, García Harfuch subrayó que en la reducción de los índices delictivos, un elemento clave fue el liderazgo de Sheinbaum Pardo, quien coordinó la estrategia de seguridad.

“Creo que lo más importante también, y sé que no lo va a decir usted pero lo hemos platicado nosotros mucho, es cuando hay un liderazgo y cuando sí hay alguien que dirija la estrategia de seguridad. Mucha

gente nos decía ‘es que la estrategia de seguridad la hace la Fiscalía General o la estrategia de seguridad la hace la policía’, y la realidad es que quien la dirigía era una persona que era la Jefa de Gobierno, en ese entonces la doctora Claudia Sheinbaum, y coordinaba Fiscalía, obviamente respetando la autonomía, la secretaría de Seguridad, pero también estaba a la mesa sentado la secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional”, señaló.

La ex Jefa de Gobierno resaltó que en su gestión se redujeron de 50 por ciento los homicidios dolosos y en 68 por en los delitos de alto impacto, entre 2019 y 2023. Godoy añadió que también hubo una disminución de secuestros en un 80 por ciento.

Al definir la estrategia de seguridad, Sheinbaum sostuvo que en las mesas de coordinación participaron dependencias como Bienestar, y todas las áreas de seguridad, e indicó que otro elemento fundamental

fue la propuesta hecha al Congreso local, que tras ser aprobada permitió a la policía realizar labor de investigación.

“Eso fue lo que se logró realmente con Omar, que la policía iniciara la investigación se coordinará con la Fiscalía y así pues venía una orden de cateo, o una orden de aprehensión ya con un juez, por eso es

importante la coordinación de todas las áreas y también que el sistema de Justicia funcione adecuadamente”, dijo la morenista.

Además, destacó la labor de los policías: “A veces se denigra mucho la labor policial, y son hombres y mujeres que toman la decisión de arriesgar la vida por los demás. No cualquiera toma una decisión tan valiente de ser parte de una policía”.

"Al final pues es por ellos que bajan los delitos”, remató García Harfuch. En tanto, Godoy aseveró que ahora hay sentido de pertenencia de los cuerpos policiacos, a quienes definió como “verdaderos detectives” aunque no está contemplada esa figura jurídica en las policías. Relataron que fueron sus propios integrantes los que diseñaron su uniforme y el himno, del que presentaron un fragmento en el podcast.

Como parte de la coordinación entre dependencias, García Harfuch expuso que, a diferencia de algunas entidades, la coordinación que se impulsó en la capital del país con el gobierno federal y la estrategia nacional, permitió mejorar los resultados.

“Nos ayudó muchísimo la coordinación con el gobierno de la República porque era una coordinación, que es una cosa muy distinta. Como sucede, lo digo con mucho respeto en otros estados. Cuando dicen 'es que es un delito del fuero federal’ y dejan de atender cualquier cantidad de cosas y solo exigen que el gobierno de la República vaya y actúe. Aquí en la ciudad no fue así, con la doctora no importaba si

era un delito federal o local la instrucción era resuélvalo porque a fin de cuentas pues la gente cuando sufre un delito Pues no le importa si es un delito federal o local lo que quieres que se resuelva”, agregó.

Godoy expresó que, “afortunadamente, el que nos hayamos encontrado con un equipo de investigadores como el que llegó con Omar (García Harfuch), nos ayudó mucho. No sé qué hubiéramos hecho si no los hubiéramos encontrado, sinceramente”. Dicha coordinación permitió hacer un “super equipo de investigadores”, concluyó la ex Fiscal.

Al recordar que el lunes se conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, motivo por el cual adelantó en esta ocasión la difusión de su podcast, Sheinbaum Pardo conminó a seguir las iniciativas de reformas legales que presentará mañana el presidente López Obrador.