Hay que desaprender para progresar: James Clear 

Ciudad de México.– Dentro de las actividades de México Siglo XXI, el conferencista y autor James Clear compartió su visión sobre los hábitos y el éxito con los 10 mil becarios de la Fundación Telmex-Telcel en el Auditorio Nacional.

El escritor de “Hábitos Atómicos” indicó que, al igual que las metas en la vida, los hábitos no son exactos ni precisos, sino que cambian acorde con el tiempo.

“La edad no quiere decir que se dejen los hábitos, cambian. Hacer ejercicio a los 20 no es lo mismo que hacer ejercicio a los 30 cuando ya tienes hijos y un trabajo que te quita el tiempo. El progreso, en cuestión de los hábitos, es como retocar una pintura, tienes que desaprender lo que ya no te sirve, lo que ya no te es de utilidad. No pintas todos otra vez, pero sí cambias la imagen”, explicó el autor.