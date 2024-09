Hala Madrid: Se apareció Carlo Ancelotti en México Siglo XXI

Ciudad de México.- Durante la recta final de la edición 2024 de México Siglo XXI, el escenario del Auditorio Nacional se pintó de blanco en recibimiento del cinco veces campeón de la UEFA Champions League y director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

El mandamás de los merengues tuvo una hora completa para compartir sus vivencias y recibir mensajes de sus exjugadores y sus compañeros de profesión.

Quien también ganara la Premier League con el Chelsea recordó una de sus épocas más difíciles de su carrera como futbolista: romperse el ligamento cruzado de la rodilla con el Millan de la Serie A en la década de los 70.

“Mi mamá tenía miedo a que me lesionara jugando, no quería que fuera futbolista, y tuvo razón por a los 22 ya estaba lesionado de la rodilla. Pero mis papás entendieron que querían verme feliz. He tenido la suerte de que hay otros compañeros de la época que se lesionaron de los mismo, compartimos muchos momentos en la recuperaciones. Yo no me considero supersticioso, pero me dicen que no serlo es de mala suerte”, señaló.