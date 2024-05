Fuerzas Armadas han ayudado a pacificar el país: AMLO

Ciudad de México.- Con apoyo de las Fuerzas Armadas, delitos como el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo total y robo de vehículos han disminuido, de acuerdo con el informe correspondiente a marzo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó el mandatario.

“Soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad, que garantizan la posibilidad del crecimiento, en buena medida la creación de empleos y, sobre todo la seguridad, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa (Nacional)”, subrayó.

“Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Nos han ayudado mucho, mucho, mucho, con bastante sacrificio, porque también a veces eso se olvida. También en las Fuerzas Armadas hay asesinatos, hay desaparecidos y hay quienes pierden la vida en las obras, sufren, padecen. Mi reconocimiento a todos ellos y a sus familiares”, agregó en conferencia de prensa matutina.

Además de las labores de seguridad pública, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional intervienen en acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país, tal como lo establece su cuarta misión.

El jefe del Ejecutivo recordó que auxiliaron a la población en el huracán Otis y en la pandemia de covid-19.

“Se evitaron muchísimas muertes porque pusimos de pie hospitales, se consiguieron equipos que no había porque imagínense cómo heredamos al sector salud y nos unimos, trabajábamos día y noche todos los integrantes del sector salud. Nos ayudó mucho la Marina, la Secretaría de la Defensa, se distribuyeron por todo el país más de 200 millones de dosis, de vacunas. (…) Si no fuese por ellos, no hubiésemos avanzado tanto, o sea, a mí como presidente me han apoyado mucho las Fuerzas Armadas”, enfatizó.

Por esta actuación, el pueblo de México confía en las y los elementos de ambas instituciones, así como en los integrantes de la Guardia Nacional, aseveró el presidente.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que, hasta marzo de este año, la Secretaría de Marina obtuvo 88 por ciento de percepción de confianza entre la población de 18 años y más; la Secretaría de la Defensa Nacional, 83.9 por ciento y la Guardia Nacional, 76.6 por ciento.

“El Ejército no es represor del pueblo porque el soldado es pueblo uniformado. Además, se ha avanzado mucho para que se respeten derechos humanos, para que no se haga abuso en el uso de la fuerza”, argumentó.

Actualmente, el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas se encuentra en niveles mínimos por el empleo predominante de tareas de inteligencia, acotó.

El mandatario aseguró que continuará el trabajo coordinado entre dependencias, la austeridad republicana y la eliminación de la corrupción a fin de garantizar paz y tranquilidad al pueblo.

“Yo todos los días recibo el parte, el reporte de lo sucedido en el país desde las 6 de la mañana y conjuntamente tomamos decisiones, algo que no sucede en ningún país del mundo, que un presidente encabece a las 6 de la mañana el Gabinete de Seguridad de lunes a viernes. Todo eso ayuda”, apuntó.