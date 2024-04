Firman candidatos presidenciales el Pacto por la Primera infancia

Ciudad de México.- Las candidatas Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, así como el candidato Jorge Álvarez Máynez, firmaron el lunes el Pacto por la Primera Infancia en el que se comprometieron a que, en caso de llegar al poder, cumplir con metas para el desarrollo de las infancias y la garantía de sus derechos en México.

Sheinbaum Pardo, represente de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PV), mencionó que las “niñas y los niños nacieron para ser felices”. Comentó que se les debe garantizar seguridad, educación, salud y desarrollo de habilidades, pues son el presente y futuro del país.

“Los niños y las niñas, particularmente desde la primera infancia no son el futuro de México, son el presente, si nosotros no atendemos, protegemos, cuidamos, nutrimos, alimentamos, les damos la posibilidad de jugar y ser felices, después no tendremos los ciudadanos que México necesita”, manifestó.

La candidata de Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez, se comprometió a que las infancias tengan lo necesario para desarrollarse, lo que incluye el regreso de las estancias infantiles. Dijo que se atenderá pobreza y se dará atención especial a las mujeres embarazadas.

“Como presidenta, voy a cuidar a todos los niños, vamos a garantizar que en todos los pueblos del país tengan lo necesario, que ya no haya violencia, que podamos salir a las calles en paz, salir a jugar con nuestros amigos. Ese es el compromiso que vengo a hacer con ustedes”, mencionó Gálvez.

Jorge Máynez, representante de Movimiento Ciudadano, dijo que pondrá a las infancias en el centro de las decisiones políticas, y como padre de familia, quiere asegurarse de que su hijo tenga un buen futuro, por lo que se deben tomar medidas que impacten en el medio ambiente y garanticen la coexistencia de las personas con el mundo.

“Quiero dirigirme a ustedes, niñas, niños, decirles que el problema que tenemos ahorita en el país es que de cada 10 pesos que son de ustedes, los adultos nos estamos quedando con 9”, expresó el representante del partido naranja.

El Pacto por la Primera Infancia incluye 12 puntos clave como el combate a la pobreza, educir la desnutrición, garantizar la aplicación de vacunas y que niñas y niños reciban educación de calidad.