Falso que periodista Anabel Hernández haya sufrido atentado: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el miércoles que es falso que la periodista Anabel Hernández, especialista en temas de narcotráfico, haya sido víctima de algún atentado.

La noche del martes una cuenta de X con el nombre y foto de la periodista publicó que había sido víctima de un atentado, sin precisar dónde y cómo fue, pero responsabilizó al presidente AMLO por el ataque.

“Desde luego que no le deseo mal a nadie y no tengo enemigos, siempre lo he dicho, y no quiero tenerlos, tengo mi conciencia tranquila, tengo adversarios (…) Ojalá y sea falso (la denuncia)”, dijo el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

“Ya se comprobó”, comentó AMLO después de que el vocero Jesús Ramírez informara que la cuenta era falsa.

El perfil desde el que se hizo la publicación se unió en diciembre de 2023 y anteriormente utilizaba el arroba @mrm4ximiliano.

Además, fotografía que se publicó sobre el supuesto ataque fue extraída de Google, como lo pudo confirmar la periodista Karina Velasco.