Explota Gálvez contra diputada de Morena por llamarla 'candidata del Prian'

Ciudad de México.- Durante una mesa de diálogo en el programa Fórmula Noticias, la diputada federal de Puebla por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Vianey García y la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, tuvieron un acalorado enfrentamiento.

El conflicto surgió cuando García Romero mencionó la derrota de Gálvez en las elecciones de 2024, refiriéndose a ella como “excandidata presidencial del Prian”. Esto provocó la indignación de Gálvez, quien exigió que se dejara de usar ese término.

"Me pide Xochitl Gálvez que no le diga que es la ex candidata del PRIAN porque dice que es para descalificarla, pero ella aceptó ser la candidata de esos partidos, en fin, la hipotenusa", emitió en redes Vianey García.