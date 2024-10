Discuten magistradas Norma Piña y Lenia Batres

Ciudad de México.- Durante la sesión del jueves 10 de octubre, surgieron diferencias entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y la ministra Lenia Batres.

El debate se centró en el número de votos necesarios para anular o validar una norma, lo que reavivó las tensiones entre ambas.

Lenia Batres argumentó que la Corte no puede ser literal en algunos casos y no en otros. Propuso que, si se busca cumplir con la literalidad de la norma, se debería integrar una Corte con un Pleno de nueve miembros y una mayoría calificada de seis, aunque consideró esta idea absurda. Esta declaración provocó una respuesta de la presidenta Norma Piña, quien solicitó a Batres no utilizar ese tipo de expresiones en el Pleno.

La discusión se intensificó cuando Batres defendió su derecho a utilizar la palabra "absurdo" como parte de su libertad de expresión argumentativa. Piña, por su parte, insistió en la importancia de mantener el respeto y evitar calificativos ofensivos durante las sesiones.

Tras la sesión, Lenia Batres reiteró en su cuenta de X que el término "absurdo" es adecuado para señalar cuando la SCJN no resuelve los asuntos de manera coherente. Subrayó la importancia de defender la libertad de expresión y criticó al Poder Judicial por, según ella, insultar frecuentemente a la sociedad al incumplir la Constitución y la ley.