Denuncia Paola Suárez amenazas de muerte contra ella y su familia

La influencer integrante del clan de ‘Las perdidas’ y ahora candidata a diputada local en Guanajuato, Paola Suárez, denunció a través de una rueda de prensa que ella y su familia han recibido amenazas de muerte.

La candidata del Partido del Trabajo por el distrito VII señaló que ya acudió a poner la denuncia correspondiente pues es un tema que no se ha tomado a la ligera.

“Me encuentro con mis compañeros del Partido del Trabajo que me están brindando su apoyo. El día de hoy acudí a poner una denuncia que se las voy a mostrar. He recibido amenazas hacia mi persona y familiares, es un tema que, si me preocupa”, señaló la influencer.

Paola Suárez, preocupada por amenazas

La influencer indicó que dejaba el tema en manos de las autoridades ya que ellos son quienes tienen las facultades para dar con los responsables de las amenazas contra ella y su familia.

“No nada más es contra mí, están metiendo a terceras personas, a mi familia. Yo les hago un comunicado a las autoridades, se los dejo en sus manos por cuestión de que ellos tienen la autoridad y fuerza y hallar a los que me mandaron ese tipo de amenazas

Paola remarcó que se encuentra muy preocupada por el tema. Además, atribuye las amenazas a todo el apoyo que ha recibido en campaña ya que ve como una posibilidad su victoria en las urnas.

“No crean que estoy muy contenta, que estoy muy feliz. Estoy nerviosa y preocupada porque una amenaza como esta en partidos políticos porque cuando ven que una va a ganar, que esto y lo otro, te empiezan a amenazar.