Denuncia Daniel Barreda que fue retenido el día de la votación de la reforma

Ciudad de México.– Daniel Barreda, senador de Movimiento Ciudadano, denunció ante medios que estuvo retenido en la sala de juicios orales de la Fiscalía de Campeche para obligarlo a ausentarse de la sesión en la que el Senado aprobó la reforma judicial. El lesgislador aseguró que estuvo 12 horas dentro de la sala.

Barreda no dio muchos detalles, pero también reveló que estuvo retenido a lado de su padre.

"El día 10 de septiembre recibí una llamada telefónica de mi madre en la madrugada, donde me decía que mi padre había sido llevado a una comparecencia judicial en la ciudad de Campeche. Inmediatamente tomé mi primer vuelo, que fue alrededor de las 6:00 de la mañana, a la ciudad de Mérida y posteriormente me trasladé a la ciudad de Campeche. Aproximadamente a las 10:30 llegué a la Sala de Juicios Orales, donde estaba ahí retenido mi padre junto con el diputado Paul Arce. Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar, procesarían a mi padre", relató es legislador en un breve encuentro con los medios de comunicación.