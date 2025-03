Confirma FGR irregularidades de Fiscalía de Jalisco en caso Teuchitlán

Ciudad de México.– El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, esta mañana dio los primeros informes sobre el caso del rancho en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Además, el mandatario federal confirmó que sí hubo irregularidades en las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en este caso el año pasado, entre septiembre y octubre de 2025, por parte de la Fiscalía de Jalisco, quien hizo omisiones.

"No realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos, esto es una obligación. No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas. (...) No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales tres ya han sido robados", comentó Gertz durante su conferencia de prensa que inició esta mañana.

Alejandro Gertz Manero aseguró que la dependencia a su cargo llegará al fondo de la investigación sobre los crematorios clandestinos y restos óseos hallados recientemente en el rancho Izaguirre y señaló que no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado.

Por ello, Manero señaló las siguientes faltas:

No se realizó el rastreo de indicios o huellas de los hechos.

No se cumplió con el debido registró e identificación de lo hallado al interior del predio, como prendas y calzado.

No se procesaron debidamente los vehículos encontrados.

No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar.

No se ordenó la inmediata identificación de huellas dactilares.

No se le dio intervención inmediata a la FGR, por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y de delincuencia organizada.

En esa línea, informó, se solicitó con carácter urgente a la fiscalía estatal hacer entrega a la FGR de la información faltante, así como de un informe de todas sus actuaciones vinculadas con el caso.

Gertz Manero se comprometió a no dar una verdad histórica como la de Ayotzinapa, dice que este es un trabajo bien hecho. También señaló que se tiene que analizar cada caso para determinar qué jóvenes fueron obligados a entrar al crimen organizado y quiénes se unieron por su decisión.