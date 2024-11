AMLO rechazó ayuda en seguridad aunque su estrategia no funcionó: Ken Salazar

Ciudad de México.- A solo un par de meses para dejar el cargo, el embajador de Estados Unidos en México arremetió con dureza contra la política de seguridad del gobierno mexicano que, según dijo, no funcionó. Criticó además que el anterior presidente rechazara millones de dólares en ayuda de seguridad por motivos ideológicos y enfatizó que negar la realidad y decir que no pasa nada, no soluciona el problema.

“La estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no funcionó", afirmó Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, a la vez que agregó que el país "se merece vivir sin miedo".

“Hablar (de) que no hay problema es negar la realidad” que se ve en muchos puntos del país, como Sinaloa, porque ”hay un problema muy grande".

Salazar subrayó la necesidad de trabajar en mejorar la relación con Estados Unidos que, según dijo, quedó paralizada desde julio, cuando los líderes del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López viajaron a Texas y fueron detenidos allí en una operación que todavía tiene puntos sin aclarar.

“Desafortunadamente esa coordinación ha fallado en el último año en gran parte porque el presidente anterior (Andrés Manuel López Obrador) no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que la inversión llegara a México para ayudar en la seguridad del pueblo mexicano", denunció.

El diplomático no aclaró qué tipo de ayuda fue ofrecida.

Salazar aseguró que para que el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga éxito, “no se puede quedar en las explicaciones del pasado”, cuando se rechazaron apoyos “por problemas ideológicos”, sino que se tiene que confrontar la realidad con “la verdad” y con dinero para programas de seguridad, en lugar de aplicar la “austeridad republicana” porque “no se le puede pagar a un policía casi nada y esperar que va a hacer su trabajo”.

También recordó que para reducir la inseguridad es necesario “un sistema de justicia que de verdad trabaje” y “tener investigaciones buenas, que no se hable solo de cero impunidad sino que de veras se llegue a la verdad”.

No obstante, compartió que, de forma paralela, se debe incidir en la prevención de las causas con programas sociales como hizo el anterior mandatario y como hace la actual presidenta.