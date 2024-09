AMLO celebra reforma sobre la Guardia Nacional

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación —en lo general y en lo particular— en el Pleno de la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que incorpora la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que garantizará el profesionalismo y disciplina de la corporación en tareas de seguridad pública.

“Si se convierte igual que el Ejército, que la Fuerza Aérea, en una rama de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud. (…) Si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, larga vida. Si no, nos va a salir otro García Luna”, mencionó.

“Yo estoy muy contento y, además, tranquilo porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional, que ha significado en cinco años crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo este esfuerzo, no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal, que se inició con (Ernesto) Zedillo y llegó a manejarla (Genaro) García Luna y se corrompió”, añadió.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que la Guardia Nacional cuenta con cerca de 500 cuarteles y 130 mil integrantes dedicados a pacificar el país.

“Todos esos elementos han pasado por una formación, hay disciplina, han estado los integrantes de la Guardia Nacional bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa. No hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional”, apuntó.

En cinco años, la Guardia Nacional se ha ganado el respaldo del pueblo de México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre marzo y abril de este año, el 80.6 por ciento de la población adulta manifestó confianza en la corporación; en este rubro, la GN se ubica sólo por debajo de la Secretaría de Marina, que registra 89.3 por ciento y el Ejército Mexicano, con 86.7 por ciento.

“No teníamos una institución así para garantizar la seguridad pública y que se quede como la Policía Federal, dependiendo de Gobernación, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues es un riesgo”, aseveró.

El presidente López Obrador reafirmó que al menos en la mitad de los estados del país el número de elementos de la Guardia Nacional supera al de policías estatales y municipales, por lo que invitó a gobernadores y autoridades locales a apoyarse más en la corporación de reciente creación.

“Hay una razón: los policías municipales viven ahí, ahí están sus familiares, están más expuestos; es muy difícil no someterse a la delincuencia porque hay amenazas y tentaciones, están muy vistos ahí. La Guardia Nacional, como los elementos de la Marina y el Ejército, los rotan, no llegan a identificarlos las bandas de delincuentes y esto ayuda mucho a que no se corrompan, que no se alíen”, refirió.

Luego de aprobarse la reforma en la Cámara de Diputados con mayoría calificada, es decir, 353 votos a favor, pasa al Senado de la República para la discusión y aprobación del proyecto de decreto.