'Ahí me van a tener'; Samuel García buscará la Presidencia en 2030

Nuevo León.- Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, dio a conocer que buscará la Presidencia en 2030, luego de que declinó a la precandidatura presidencial de Movimiento Ciudadano tras pedir licencia para ausentarse por seis meses de su cargo.

Cargando...

En un video publicado en sus redes sociale,s dijo que "hoy, esto apenas comienza, hoy les digo: el 2030 está muy cerca, y ahí me van a tener, y ahí les vamos a ganar. Lo que hoy inició, esta sacudida de las juventudes, ya nadie la va a parar".

El neolonés refrendó su apoyo al proyecto político del partido naranja rumbo a 2024 y dijo al "PRIAN" que se "van a topar con pared" en las próximas elecciones.

"Desde Nuevo León les mando un mensaje, se van a topar también con pared a nivel nacional porque México sí tiene opción y es Movimiento Ciudadano, a quien hoy refrendo mi apoyo total y les doy las gracias a don Dante, al partido, al equipo y precandidatos que confiaron en mí, que se impregnaron de energía y en estos 10 días les demostramos que ni Xóchitl, ni Sheinbaum tienen la energía el proyecto y lo nuevo que es Movimiento Ciudadano", expresó.

Cargando...

Samuel García señaló que fue tal la "sacudida" que provocó en 10 días de precampaña que "tuvieron que acordar en lo más alto de estos poderes tácticos para bajarme de la contienda".

Envió un mensaje a los dirigentes del PRI y PAN que en 2024 "se irán de Nuevo León", por quitar "la opción fresca" de las boletas en 2024.

"A ese PRI de 'Alito' y al PAN de Marko (Cortés) que creen que ayer ganaron, quiero decirles que al contrario y en el 2024 en Nuevo León se van a topar, porque le quitaron la opción fresca a millones de jóvenes y ahora México se ha dado cuenta de lo ruin que son para descarrilar un proyecto íntegro, incorruptible, que logró resultado en Nuevo León y los quería llevar al país", dijo García Sepúlveda.

"Pude haber nombrado a Javier Navarro gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la ASF, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad, nada más y nada menos que les limpies sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos, querían limpiarse fiscalmente", comentó.

El exprecandidato presidencial de Movimiento Ciudadano reiteró que Alejandro Moreno y Marko Cortés siempre reventaban los acuerdos a los que estaba llegando para la designación de un gobernador interino.

"Cuando veo que el Congreso estaba ensañado en su impunidad y en dinero decidí ir a tribunales, acudimos a la DCJN, TEPFJ, muchos juzgados el distrito y tras una pelea legal larga, a último minuto, la máxima instancia nos cerró la puerta, en ese momento decidí regresar a Nuevo León para que siga siendo imparable", mencionó.

Samuel García refirió que, en 10 días de precampaña, fue tal su impacto "que tembló el sistema, la vieja política nos descarriló, en 10 días de precampaña y con tan solo visitar seis estados de la República, nos consolidamos en segundo lugar, mandamos al PRIAN al tercero en caída libre".