Abasto de agua está garantizado; no se dan concesiones de alto gasto: AMLO

El abasto de agua se garantiza en el país priorizando el consumo doméstico, afirmó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

“Se tiene que dar prioridad al agua doméstica; la que consume la gente más que a las empresas y, en particular, cuidar, no otorgar concesiones de agua para minería, para la producción de cerveza que se exporta”, aseguró.

“Estamos buscando la forma de atender el problema de la sequía, de la escasez de agua; se está trabajando. Aquí en la capital, todo lo que es la ciudad, se están perforando nuevos pozos para que no falte el agua y en otros estados, en otras regiones del país, lo mismo, se está trabajando”, enfatizó.

En conferencia de prensa matutina explicó que un litro de cerveza requiere 100 litros de agua para su fabricación y, en algunos casos, el producto elaborado en México estaba orientado a la exportación.

“Es exportar agua. (…) Ni siquiera se entregaban las concesiones para que la cerveza se vendiera en México sino era para la exportación, lo que querían hacer en el caso de Mexicali, entonces todo eso está cuidado y lo vamos a seguir manejando”, aseveró.

El mandatario sostuvo que se resuelve la situación de escasez de agua y sobreexplotación en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

“Se están quedando sin agua por la explotación alrededor de pozos que se utilizan para otras actividades y ya se está trabajando en ese sentido, pero sí estamos pendientes, mucho muy pendientes de que no haya prepotencia, que no haya influyentismo, que no haya corrupción, ninguna de esas lacras de la política, sea quien sea”, remarcó.