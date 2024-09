'Cada gota cuenta', corre y ayuda a conservar el agua de Juárez

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ha invitado a la comunidad en general a participar en su carrera pedestre el próximo 15 de septiembre.

Este evento no solo es una oportunidad para competir, sino también para crear conciencia sobre la importancia de cuidar el agua en nuestra frontera.

“Cada Gota Cuenta” tendrá una ruta competitiva de 10 kilómetros que está pactada para salir desde las oficinas centrales de la descentralizada, ubicadas en el Eje Vial Juan Gabriel, hasta llegar al nuevo centro de atención Sanders (Dentro de la plaza comercial Sanders), para después retornarse hasta la instalaciones principales del organismo regidor del agua.

Pedro Dorantes

“El fondo de la carrera es ese, que la gente entienda que en Juárez somos muy afortunados de tener agua en una zona desértica, una zona donde no tiene por qué haber agua. A veces se enoja la gente por las recomendaciones que hacemos o por que les pedimos que no desperdicien agua, pero hay que entender que este no es un recurso infinito, que nos lo estamos acabando y que es nuestra responsabilidad cuidarlo”, expresó en entrevista con Radio Net 1490 Mario Gallegos, jefe de promoción cultural de la JMAS.

A la par de la carrera competitiva, se contempla realizar una ruta de cinco kilómetros como carrera recreativa, apta para caminar, para correr con niños menores de 13 años o, para realizar al lado de mascotas si así se desea.

“También vamos a tener una verbena, va a haber antojitos y a vamos a tener nuestra celebración antes del grito. Lo que queremos también es que la gente vea el trabajo de la JMAS, a veces creen que nosotros nada más cobramos o que nada más abrimos la llave. No es así, es todo un trabajo de muchas personas y de mucho riesgo para que el agua llegue hasta las casas. Vamos a llevar nuestra maquinaria y vamos a hacer demostraciones para que la gente pueda entender esa parte”, añadió Gallegos.

Pedro Dorantes

El recorrido que será parte del Circuito Atlético Pedestre repartirá una bolsa de 336 mil pesos para un total de 13 categorías. Los premios más grandes estarán destinados a la categoría libre, misma que entregará 10 mil pesos al tercer lugar, 15 mil a quien cruce la meta en segundo puesto y 20 mil pesos para el primer escalón del podio.

Además, la competencia contará con la particularidad de que todo lo recabado en inscripciones será donado al Banco de Alimentos de Ciudad Juárez para apoyar a los más necesitados.

Dicho registro tiene costo de 100 pesos y puede realizarse en las oficinas centrales de la JMAS del Eje Vial Juan Gabriel o, haciendo clic AQUÍ. Darse de alta incluye una camiseta conmemorativa y un kit de hidratación.

Los kits de carrera se podrán recoger el sábado 14 de septiembre en las mencionadas oficinas y en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. El último día para inscribirse es el viernes 13 de septiembre.