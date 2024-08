'Ya estás con nuestro papá'; despiden en redes a rapero asesinado ayer

Ciudad Juárez.– Ayer durante la madrugada fueron asesinados a balazos dos hombres a bordo de un automóvil Porsche color negro en las calles Calzada de Senecú y Del Fresno en la colonia Campestre. El vehículo quedó a media calle con impactos de bala en los cristales y carrocería.

Más tarde se supo que uno de ellos, Miguel Amador Z. M., era rapero y contaba con algunas grabaciones en YouTube, donde era conocido como Biseo.

Ahora a través de las redes sociales familiares y amigos compartieron mensajes de despedida hacia el joven: "Hoy mi corazón me lo partieron en dos pedazos cuando me dieron la noticia quete fuiste y creo que jamás volveré a ser el mismo hermano estuve contigo en tus cumpleaños, en tus derrotas nunca me imagine esto y no sabes la rabia que tengo , por otra parte ya estas con nuestro papá y siempre seremos tres. Tengo mi corazón destrozado teamo un fuerte abrazo hasta el cielo . Ya ivas a cumplir años este mes y teme fuiste. Teamo Miguel Zubia", publicó el hermano de la víctima a través de su cuenta de Facebook.

Facebook

Miguel Amador Z. M contaba con delitos contra la salud en 2018 por posesión de mrihuana y Toribio H. fue detenido en 2017 por una fiesta escandalosa.