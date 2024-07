Ciudad Juárez.- El Centro de Atención de Movilidad (CAM) Móvil llegó a la colonia Riberas del Bravo, en el estacionamiento del supermercado Smart Rivera del Lago, con el fin de agilizar el trámite de credenciales del Juárez Bus.

En el módulo, usuarios podrán obtener la tarjeta preferencial, así como la tarjeta de acceso regular con costo de 30 pesos.

El horario de atención es de las 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde de lunes a viernes, y sábados de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Estudiantes, personas con discapacidad, integrantes de grupos originarios y adultos mayores se han beneficiado de esta modalidad.

“Está muy bien la unidad aquí, porque me dijeron que fuera hasta el Pueblito Mexicano, pero no he tenido chanza, qué bueno que estén aquí”, expresó Alma Rosa, adulta mayor residente de la zona con dificultades de traslado.

Ismael Hernández, vecino de Riberas, explicó que la cercanía del CAM Móvil le ha resultado de gran ayuda, porque elimina el tiempo de transporte hacia módulos fijos.

“El módulo más cercano era hasta Pueblito Mexicano y para nosotros es demasiado lejos y es tiempo invertido, y cuando supimos que estaba aquí tratamos de aprovecharlo”, comentó el usuario.

Además, agradeció los trabajos que se han realizado en materia de movilidad en la frontera: “Muchas gracias al Gobierno del Estado por el transporte, porque por muchos años Ciudad Juárez ha estado sufriendo de cómo movernos”.

Damián Husted, operador del módulo, mencionó que la mayoría de las y los ciudadanos que se han acercado en búsqueda del servicio, son menores de edad, estudiantes y personas de la tercera edad, y resaltó la ventaja que resulta para ellos contar con una unidad tan cerca de su domicilio.

“Estamos más cerca de la gente que está más al borde de la ciudad, que está bastante lejos, así estamos más accesibles para brindarles el servicio y que toda la gente de la ciudad no se quede sin su tarjeta”, dijo.