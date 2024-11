Versión: Trabajadores de maquila no quieren huelga; sindicato hizo mal las cosas

Ciudad Juárez.– La Confederación de Trabajadores de México en Juárez informó de su intervención en la huelga de la maquiladora Akwel, ya que asegura que los 840 trabajadores no están de acuerdo con el movimiento sindical, al que además señalan de hacer las cosas mal en el procedimiento para llegar a la huelga.

Jesús José Díaz Monárrez, secretario general de la CTM en Juárez, dio a conocer que la confederación a nivel local también busca entrar a Akwel con su sindicato, sin embargo, están señalando al sindicato que hoy mantiene la huelga, es el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Especializados (Sinatam) Conexos, y Similares de la CTM, “porque hizo todas las cosas mal” y está afectando a los empleados que no están de acuerdo con este movimiento.

“Ellos quieren tener sindicato ahí, pero la empresa no ha accedido y por eso les estalló la huelga, pero no ha querido porque se fueron grande (el sindicato), piden 600 mil pesos al año, para reuniones, una patronal y otra posada; piden 10 mil pesos de apoyo para cada uno que cumpla años; además piden que les descuenten el 25 por ciento del ahorro, pues van a dejar a la gente sin sueldo; hay muchas pretensiones que la empresa no puede pagar y dicen que de tener que pagar eso pues mejor cierro”, aseguró el líder sindical.

Díaz Monárrez afirma que empleados preocupados por esta situación acudieron a ellos para solicitar información acerca de las posibilidades que hay para levantar la huelga, que aseguran que sí se puede detener, pues los que impulsaron la manifestación solo tienen el respaldo de 10 trabajadores que también están buscando ser liquidados o restituidos luego de ser despedidos de la misma empresa.

“El estallamiento de una huelga o una huelga en sí, significa suspensión de actividades, ellos fueron a las 10:00 de la noche y dijeron 'estallamos huelga', estaba el tercer turno trabajando y no se paró hasta la salida, dos horas después (12:00), pero a las 10:00 de la noche ellos ya tenían las cadenas puestas; cuando salió el tercer turno les abrieron para que se fueran y nadie se quedó en la huelga”, relató el líder sindical.

El secretario general aseguró que para estallar una huelga debe estar avalada por el 50 por ciento más uno de los trabajadores, pero “ellos no tienen trabajadores”, solo las personas que fueron despedidas y que no esperaron el fallo en Conciliación Laboral.

“Ellos dijeron vámonos con un sindicato y ellos (sindicato) con tal de agarrar una lana, están pidiendo 15 millones de pesos por retirarse y le aseguro que si la empresa les da el dinero, a ellos no les van a importar los trabajadores que están demandando. ¿Por qué afectar a 840 si son 10 los corridos?, a 840 porque los perjudican, cierran la planta, no pueden trabajar, no les pagan. ¿Y cómo les va a pagar si todo está encerrado?”, cuestionó el secretario general.

Díaz Monárrez explicó que como representante de la CTM explicará a los empleados las posibilidades y acciones que tienen para enfrentar esta situación, y aseguro que si los empleados están de acuerdo siguen adelante, sino la CTM local se retira.

“No se vale que por 10 trabajadores haya huelga, pero la huelga ni siquiera la estallaron 10, sino que solo fueron dos los que estuvieron ahí y una mujer, ellos son los que están demandando, o los que estallaron la huelga con apoyo de ese sindicato chilango”, señaló el profesor.

Y de acuerdo a versiones que comentó el profesor, la empresa advierte que “'si dura 10 días en huelga, cierran y se van a otro lado', por eso estamos preocupados, no queremos que se vaya la empresa, y si de paso logramos ese contrato colectivo, pues mejor todavía”, expuso el sindicalista.