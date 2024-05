Ven difícil la conclusión del hospital de especialidades del IMSS

Ciudad Juárez.- Tras el anuncio de la próxima inauguración del hospital de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el mes de julio, el representante de la gobernadora, Oscar Ibáñez Hernández, comentó que ve difícil que se pueda concluir la obra civil en julio y que posiblemente le toque inaugurarlo a la nueva presidenta.

Destacó que originalmente se había proyectado la conclusión para el mes de marzo; sin embargo, por diversos motivos se fue retrasando. Según el avance, no cree que se pueda concluir la obra civil en julio. Sin embargo, todavía falta la parte del equipamiento para que inicie operaciones.

"A lo mejor le toca inaugurarlo a la nueva presidenta... pues yo espero que sea la ingeniero Gálvez", dijo.

"El presidente que decía que a él le entregaron un hospital que era un cascarón y que lo habían inaugurado, pues ojalá y no se le vaya a ocurrir a él hacer lo mismo", declaró Ibáñez Hernández.

Agregó que la gobernadora está contenta de que se termine este proyecto. "De hecho, estamos muy contentos de que se haga esta infraestructura para Juárez. A nosotros no nos importa que sea del Gobierno Federal, que bueno que lo están haciendo y estamos listos para acompañar al presidente. Si lo terminan, qué bueno", puntualizó el funcionario.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Fernando Suarez Cerón, informó que este martes hubo junta del consejo ciudadano y hasta el mes de abril, el hospital de especialidades presentaba un avance del 62 por ciento.

"Esperamos que no sea una inauguración de esas nada más de corte de listón y que no funcione. Va avanzada, yo lo que he visto, ha habido voluntad, o sea, la verdad es que también se han enfrentado a fenómenos como la mano de obra, ellos llegaron a traer 800 empleados de fuera", declaró Suarez Cerón.

Consideró que están cerrando bien y aún quedan menos de 90 días hasta la fecha final, que es el 31 de julio. Por lo cual, esperan que si se concluya al 100 por ciento, ya comience a operar.