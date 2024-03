Ciudad Juárez.- Luego de dos meses de trabajo en los que aprendieron técnicas para el cultivo de la tierra en un huerto urbano comunitario, 15 vecinos de la colonia Campestre Virreyes recibieron hoy su certificado.

Celibi Blando Calderón, una de las beneficiarias, compartió que está feliz de haber aprendido sobre el cuidado y cultivo de las plantas, porque antes no sabía nada al respecto, incluso no se le daban las plantas en su jardín.

“Aprendí a trasplantar, yo ni sabía; me gustó, conviví muy padre, lo mejor de todo es que ya no se me van a morir las plantas. Aprendí muy bien de lo que hay para fumigar y para que crezcan las plantitas”, compartió entusiasmada.

Dijo que a través de los grupos de vecinos se enteró de que estaban organizando un grupo para tomar el taller, fue así cómo se acercó para aprender junto con sus conocidos.

“Cultivamos el tomate, la col morada, el cilantro, el chile y unas cebollitas. Saber cómo se maneja y cómo se hace la composta”, detalló la señora Celibi.

Entre las participantes se encuentran mujeres adultas mayores, amas de casa y mujeres trabajadoras que destinaban las tardes de los jueves para aprender en comunidad.

El taller que imparte el departamento de Cohesión Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común llega a sectores vulnerables, logrando ofrecer capacitaciones con certificación oficial emitidas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech).

Durante la ceremonia de entrega de certificados se precisó que el objetivo es que los vecinos continúen trabajando los cuadros de tierra preparados para seguir produciendo vegetales, con posibilidad de que sea para el autoconsumo y cuando logren ampliar los cultivos incluso compartir o vender los productos como huerto ecológico.