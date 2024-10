Transporte y centros de cuidado infantil, proyectos de Sheinbaum en Juárez

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dijo hoy en conferencia de prensa que aunque existen múltiples proyectos en los que se busca la intervención de la Federación para obtener recursos, de momento solo se están enfocando en el tema del transporte y los Centros de Cuidado Infantil.

El alcalde dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum ya públicamente habló sobre su intención de iniciar con el Sistema Nacional de Cuidados en esta ciudad, por ello desde la semana pasada personal del DIF Nacional ha trabajado en la identificación de terrenos donde se pueden construir los espacios.

Otro de los proyectos que tienen contemplados por parte de la Federación es el tema de transporte, que aunque no se han revelado detalles en su totalidad, el alcalde dijo que la intención es mejorar lo que ya se tiene, principalmente con camiones y lograr la reactivación de la primera ruta troncal.

“Tenemos muchos proyectos de obra, pero no los hemos presentado todavía. No puedo decirles si vamos avanzando o no. En el tema de cuidado infantil y en el de transporte estoy muy optimista creo que hemos caminado bien”, declaró.