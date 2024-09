Ciudad Juárez.- En una ciudad que carece de un sistema de transporte integrado, la población ha optado por recurrir a medios alternativos para la movilidad, uno de ellos es el uso de bicicletas, patines y patinetas; recientemente ha sido notable el uso de scooters eléctricos, que suponen una opción de traslado independiente, pero ¿por dónde deben circular? Conoce los derechos y obligaciones de sus usuarios.

Al consultar el Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez, vigente desde 2007, hay algunas precisiones específicas por tipo de vehículo, como los automovilistas, motociclistas, vehículos de paso preferencial y puntualiza aspectos para usuarios de la bicicleta; sin embargo, acerca de patines u otros medios de movilidad no motorizados tiene menos detalles.

En el caso de las bicicletas, menciona en el artículo 58 que deberán estar equipados con frenos que se accionen de forma mecánica, luz delantera de color blanco y luz trasera de color rojo.

Los 11 puntos del artículo 76 expresan las obligaciones que tienen las personas al conducir bicicletas, triciclos, bicimotos, trimotos, tetramotos y motocicletas, con aspectos como ir solo el número de personas para las que hay asientos en la unidad; circular por la derecha de la vía; utilizar un solo carril de circulación y hacerlo por el centro del mismo.

El artículo 84 precisa que los pasajeros y ocupantes de vehículos, según el caso, deberán cumplir con el uso de casco protector al viajar en bicicleta, triciclo, motocicleta, trimoto, tetramoto, bicimoto y triciclo automotor.

Al no existir la mención expresa de los scooters o patines eléctricos en el Reglamento actual, este medio consultó a la Coordinación General de Seguridad Vial acerca de las obligaciones y responsabilidades de los usuarios de estos medios de transporte.

El agente de vialidad Omar Silva Perea, coordinador de la Escuela de Educación Vial, explicó a Netnoticias que tanto la bicicleta como el scooter eléctrico son considerados un vehículo y sus ocupantes deberán respetar las reglas viales como cualquier otro conductor, considerando las dimensiones.

“Lo que son los scooters o los patines ‘del diablo’ que son motorizados y que mucha gente está utilizando, tienen las mismas recomendaciones que los demás vehículos, aunque no es un vehículo convencional, sí es un vehículo para el Reglamento de Tránsito, pues así lo estipula para todo lo que se desplace con ruedas”, explicó el experto.

Explicó que las recomendaciones son:

- Respetar el sentido de la circulación.

- Circular por el carril derecho

- Respetar todos los señalamientos (altos, semáforos, ceder el paso a los peatones).

- Usar casco.

- Ropa adecuada para caídas (evitar el uso de shorts o ropa que deje el cuerpo descubierto).

Destacó que el cumplir a detalle de forma responsable con cada uno de esos aspectos permitirá evitar que estén involucrados en percances viales, debido a que sí pueden resultar responsables y verse obligados a cubrir con el costo de los daños.

“En un accidente, independientemente de si es un vehículo más pequeño que un carro, también deben de respetar las reglas, porque en caso de un accidente pueden ser responsables de ese hecho vial, si no cumplieron o no llevaron a cabo las reglas viales, como el sentido de circulación y los señalamientos”, detalló el agente Silva Perea.

Net Noticias

Motivos para usar scooter

Con una población de más de un millón y medio de habitantes, Ciudad Juárez contaba al corte del primer cuatrimestre del 2024 con un aproximado de 720 mil vehículos dentro del padrón vehicular, de acuerdo con datos otorgados por Elisa Lomelí, encargada de la oficina de Recaudación de Rentas.

En el quinto mes de este año arrancó el servicio del Juárez Bus (BRT), un transporte público semi-masivo que recorre tres de las arterias principales de la ciudad: avenida Tecnológico, Paseo Triunfo de la República, 16 de Septiembe y bulevar Manuel Gómez Morín. EL BRT fue descrito como un modelo innovador que aún está en proceso de integración para operar con rutas integradoras para brindar conectividad a la ciudad desde todos sus sectores.

Aún así, las formas de movilidad y las necesidades de las personas para desplazarse en distintos horarios siguen siendo un reto, por lo que hay personas que para evitar el gasto que sugiere la movilidad en taxis de plataforma, buscan opciones alternativas como el uso de la bicicleta y recientemente los scooters.

Es el caso de Osvaldo Díaz, un emprendedor local de 38 años quien tiene un negocio de tacos, quien ha recurrido a la implementación del uso de scooter eléctrico para reducir sus traslados, que podían tener una duración de casi dos horas a solo 40 minutos.

Al encontrarlo útil para él, proporcionó una opción de crédito para adquirir equipos similares a sus trabajadores, debido a que salen de turno en la madrugada, cuando ya no hay transporte público, evitando que parte de su sueldo lo tuvieran que destinar a traslados en servicios de plataforma.

“A las 2:00 de la mañana batallaban mucho para agarrar cualquier plataforma de taxi, subía mucho la tarifa y batallaban porque no había autos por la hora (…) una vez a la semana hago un trayecto hasta carnitas Don Epi, me ahorro gasolina, la línea y el tiempo de los semáforos, aunque sí los respeto. Es más práctico, es eléctrico, en cuatro horas se carga y le da un recorrido de 70 kilómetros, y en auto te lo daría con 300 pesos”, compartió su experiencia.

En un recorrido realizado por las calles de Ciudad Juárez, se pudo observar a los usuarios de estos medios de transporte, uno de ellos al interior del estacionamiento de un centro comercial, otro esperando para abordar una unidad del Juárez Bus, y otros por el sector del Parque Borunda, algunos modelos tienen asiento y otros no.

“Se me hace más cómodo, más práctico, un poco más rápido, no gastas gasolina. Puedes tomar vías alternas que esperar semáforos. Lo uso para ir al trabajo, es ecológico, nada más consume electricidad. Una carga competa me gasta unos cinco o 10 pesos”, compartió Armando Martínez, usuario de scooter, al ser consultado por Netnoticias.

Net Noticias

Para tomar en cuenta

Durante el amplio proceso que tomó la habilitación y operación del BRT en Juárez, algunas personas usuarias de la bicicleta, patines y patinetas se acostumbraron a circular por el carril confinado de este medio de transporte para ocupar las vías más transitados con seguridad.

Sin embargo, ahora que se encuentra operando el Juárez Bus, representa un peligro inminente que vehículos no motorizados o de dimensiones pequeñas para un usuario transiten por dicha vía, además de que se encuentra prohibido, pues es de uso exclusivo para el autobús y vehículos de emergencia.

“Se acostumbraron a hacerlo, ahorita no es recomendable; si es necesario, hay que utilizar como lo marca el reglamento, el carril de la derecha. Anteriormente teníamos el mito que nos heredaron los padres o los abuelos, que nos decían que lo correcto para un ciclista era ir en contra de la circulación, pero ya para efectos de un accidente, el usuario debe ir en el sentido correcto de la circulación y respetar los altos”, explicó el comandante Omar Silva, coordinador de la Escuela de Educación Vial.

Es importante conocer que el Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez establece en su artículo 83 que se considera peatón a quienes transiten por la ciudad en patines, en particular los que son no motorizados o que se usan individuales en cada pie, por lo que no está permitido que circulen por la superficie de rodamiento de las calles.