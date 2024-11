Trabajadores de Akwel rechazaron en votación la instalación del sindicato

Ciudad Juárez.- Luego del conteo de los votos emitidos por 655 empleados de la maquiladora Akwel que participaron en este ejercicio organizado por personal del Tribunal Federal Laboral para asuntos colectivos, fueron 414 papeletas en contra del sindicato, frente a 241 a favor de la organización (casi la mitad de diferencia), lo que dejó claro la decisión del personal de la planta.

De acuerdo a Luis Alonso Meléndez, uno de los trabajadores despedidos y que luego se convirtió en uno de los principales promotores de la instalación del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Especializados (Sinatam), la organización seguirá pugnando por su liquidación.

“Perdimos la votación de la huelga, pero el sindicato sigue el lunes, van a ver lo de las liquidaciones de los soldados caídos, como nos pusieron”, mencionó el extrabajador de Akwel.

El juez adscrito al Tribunal Federal Laboral para asuntos colectivos, Edgar Jordán, informó la mañana de este viernes que luego de concluir con el conteo, se asentaría el acta correspondiente para luego citar a las partes a una audiencia, donde se va a dar por desahogadas las pruebas correspondientes.

Enrique Zertuche, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Chihuahua, informó que esta audiencia podría suceder el miércoles de la próxima semana, también se refirió a los resultados de este reconteo.

“En esta nueva democracia sindical de la nueva reforma laboral del 2019, si un sindicato no tiene el respaldo de los trabajadores, pues no pasará adelante, así de fácil, los datos duros no mienten; si tienen el apoyo de la mayoría de los trabajadores pues ahí van a estar en los votos, si no tienen el apoyo, pues no va a continuar. Lo mas importante de la democracia sindical, que es uno de los pilares de esta reforma laboral, es que la gente pueda organizarse democráticamente con los trabajadores y ahí están la ley y las autoridades, instituciones en este caso el Centro Federal y los Tribunales laborales determinarán”, detalló el funcionario federal.

Andrés Morales, director adjunto de Canacintra, reconoció que este organismo empresarial espera que este conteo sea el último proceso de este estallamiento a huelga.

“La mayoría de los empleados se ha manifestado en favor de tener su fuente de trabajo, de continuar en una dinámica productiva, porque los más afectados son ellos; desgraciadamente también lo señalamos, más allá de los intereses de la industria, quien resulta afectado son los trabajadores”, expuso el directivo industrial.

El director de Canacintra expuso que este organismo confía en que la ultima palabra la tengan los empleados de la compañía.