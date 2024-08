Ciudad Juárez.- La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a través de la Casa de los Abuelos, ofrece diversos talleres para los adultos mayores enfocados a personas de 50 años y más con las temáticas de autoempleo, culturales, físicos y de prevención, que se tratan de pláticas acerca de la prevención de enfermedades, sobre caídas, entre otros.

Karen Serrano, jefa del departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, informó que en la dependencia cuentan con diversos servicios y apoyos para este grupo poblacional, a fin de que las personas de la tercera edad pueden distraerse, apoyarse económicamente y les permita tener un estilo de vida más saludable.

Entre los talleres que ofrece la Casa de los Abuelos se encuentran:

• Clases de pintura, los martes y jueves, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 de la tarde.

• Elaboración de cosméticos artesanales, miércoles, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

• Manualidades, miércoles y jueves, de 9:00 a.m. a 1:00 de la tarde.

• Corte y confección, martes, jueves y viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 de la tarde.

• Idioma inglés, lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a.m. a 2:00 de la tarde.

• Gimnasia terapéutica, martes y jueves, de 9:00 a.m. a 10:00 de la mañana.

• Bisutería, lunes y miércoles, 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

• Taichi, lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 a.m.

• Liston y aguja mágica, martes y jueves, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

• Yoga, lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

• Pasta flexible, martes y jueves, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

• Terapia musical, lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

• Alambrismo, martes y jueves, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

• Bordado y tejido, martes, de 9:00 a 13:00 horas.

• Jugar con pasta, lunes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.

Además, por medio de las Asambleas Estatales de Personas Mayores, se encargan de gestionar los servicios que requieren los adultos mayores, como consultas médicas, se les apoya con trámites y servicios, además de brindarles orientación psicológica, para abordar temas como el duelo y otros más, encaminados a mejorar su calidad de vida.

Para obtener mayor información se pueden comunicar al número telefónico (656) 629-33-00, ext. 53909, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o bien acudir a las oficinas ubicadas en el Parque Central Poniente, ubicado en la avenida Tecnológico #4450, Col. Partido Iglesias.