Temporal afecta al transporte, carretera a Sonora está cerrada desde el sábado

Ciudad Juárez. - Desde hace casi una semana transportistas que tienen negocios comerciales con el estado de Sonora han visto interrumpido de forma intermitente su paso por la carretera a aquella zona del país. Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas, dijo que el último cierre que realizó la Guardia Nacional (GN) fue el sábado por la nieve acumulada en la zona de Puerto Palomas.

El empresario del transporte explicó que esta es una ruta muy importante, pues es la única carretera en el norte del país para comunicar el este y el oeste de México; Chihuahua es un estado para las operaciones que vienen de Tamaulipas, Coahuila, de Nuevo León, hacia Sonora y las Californias.

“Ahorita desde el sábado no ha podido transitar la carga en ninguno de los dos sentidos y ahí no hay otra más que esperarnos o regresar hasta Durango para llegar por la ruta de la playa. Sinaloa o Sonora y eso lleva afectaciones con los operadores por el clima, además que no llegan a tiempo las mercancías; los que van por Durango, eso el flete cuesta más por el Diesel y las autopistas”, detalló Sotelo.

Este lunes amaneció nevado la localidad del Sueco, y aunque la carga sigue en tránsito, si las bajas temperaturas continúan, puede llegar un momento en que se cristalice la carretera y la GN no permita que siga fluyendo el tráfico.

El transportista admitió que desconocen tanto las pérdidas económicas, como la cantidad de transportistas varados en la zona cerrada, ya que vienen de todas partes de México, o por lo menos de los estados fronterizos del país.

Sin embargo, no creen que la situación mejore, pues de acuerdo a los pronósticos climáticos, esperan mucho frío para esta semana.

“Es un frente frío que llega por Baja California Norte, pasa Sonora y también aquí nos trae muy abrigados”, reconoció Sotelo, quien además dijo que esta situación es permanente durante las temporadas invernales, pues cada frente frío que en la frontera es imperceptible, en la carretera a Sonora provoca problemas de horas o incluso de días.