Supera Ciudad Juárez crisis por falta de maestros

Ciudad Juárez- De cara al próximo ciclo escolar, la educación pública de nivel básico en esta frontera parece haber solventado la crisis de docentes que atravesó hace ya casi dos años.

Esta misma dejó en su momento a aproximadamente mil niños de preescolar, primaria y secundaria sin un lugar para estudiar. Particularmente, aquella problemática se agravó en el suroriente por el bajo nivel de preinscripciones en este sector de la ciudad.

“En 2022 si tuvimos un problema muy marcado en donde no tuvimos maestros suficientes para tantos niños, fueron más de mil los alumnos que no pudieron tomar clases. Lo que hicimos aquella vez fue abrir turnos vespertinos en las escuelas que no los tenían y varios maestros trabajaron ambos turnos, afortunadamente después de eso no hubo problemas y después de eso ya no tuvimos nosotros falta de maestros en ninguna escuela”, explicó para Netnoticias, Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de educación en la zona norte.